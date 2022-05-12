Министры финансов АСЕАН+3 выразили озабоченность экономическими рисками из-за Украины

Главы финансовых ведомств и управляющие центральных банков стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Японии, КНР и Южной Кореи, которые принимают участие в очередной встрече в формате АСЕАН+3, в совместном итоговом заявлении выразили озабоченность экономическими рисками для Азиатско-Тихоокеанского региона, возникающими в связи с ситуацией на Украине.

Отметив тенденцию к успешному постковидному экономическому восстановлению в регионе в 2022 году в связи с высоким уровнем вакцинации населения стран региона от коронавируса, участники встречи также приняли во внимание новые риски для экономики региона.

Подчёркивается, что эти риски являются следствием более быстрой, чем ожидалось, нормализации ДКП ряда развитых стран и ситуации на Украине, передаёт РИА Новости.

В заявлении также отмечается, что продолжающиеся сбои в цепочках поставок, а также рост цен на продукты питания и энергоносители, которые усугубляются нынешним российско-украинским конфликтом, могут создать негативные риски для перспектив торговли и инвестиций, экономического роста и инфляции в регионе.

Встреча министров финансов и управляющих регуляторов АСЕАН+3 состоялась 12 мая в формате видеоконференции.

