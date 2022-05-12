На криптовалютном рынке — паника

Пузыри быстро сдуваются

Динамика капитализации рынка криптовалют в последние месяцы очень напоминает график Nasadaq Composite. Разница практически лишь в том, что падение первого идет раза в два быстрее. К вечеру четверга потери от ноябрьского максимума у технологического индекса составляли около 31%, а у крипторынка — 57%.

Это неудивительно, если учесть, что причина снижения общая — на рынках сдуваются «пузыри», обязанные своим рождением сверхмягкой денежно-кредитной политике ФРС США. Помимо токенов и технологических акций, снижаются прославленные во время пандемии акции-мемы. Сообщество трейдеров на Reddit, в прошлом году мелькавшее в заголовках, как гроза профессиональных «медведей», давно уже в жесточайших убытках.

Но до масштабов американского фондового рынка криптовалютному еще расти и расти. На ноябрьском пике капитализация последнего ($2,96 трлн, по данным CoinMarketCap) примерно соответствовала рыночной стоимости одной Apple - которая, правда, в тот момент была первой в мире по этому показателю. И потери капитализации компаний, акции которых входят в Nasdaq Composite, с исторического максимума сейчас превышают $6,8 трлн, а всего криптовалютного рынка — $1,7 трлн. Но и это, конечно, очень немало и уже привело к серьезным последствиям.

Падение криптовалют в апреле и начале мая шло довольно вяло на фоне всеобщей распродажи акций и других рисковых активов, но в последнюю неделю оно резко ускорилось. С 5 мая к утру 12 мая капитализация “крипты” снизилась на 34%, потеряв $570 млрд.

На минимуме четверга потери за предыдущие 24 часа составили $247 млрд, что даже стало темой для Bloomberg и CNBC. Капитализация падала ниже $1,12 трлн. Но криптовалютам не привыкать к резким скачкам — уже через несколько часов она подскочила выше $1,26 трлн.

Набег на стейблкоины

Последние движения имели, как причиной, так и следствием, кризис, разразившийся на рынке стейблкоинов и связанных с ними активов. Еще в начале весны эти токены казались многим «тихой гаванью» и деньги бежали в них на фоне геополитической напряженности и падения акций. Капитализация стейблкоинов превышала 10% рынка криптовалют, а предложение приближалось к $200 млрд, увеличившись c менее $40 млрд годом ранее.

Стейблкоин (stablecoin) считался хорошим способом решения проблем с высочайшей волатильностью криптовалют. Это токен, курс которого стабилизируют, привязывая к валюте или биржевому товару. Обмен гарантируется созданием резерва в фиатной валюте, ценных бумагах, золоте или, например, путем алгоритмического залога в Ethereum.

Покупатели считали такие монеты едва ли не более надежным вложением, чем банковские вклады или сами доллары. Они использовались для финансирования многих проектов на крипторынке.

Ведущая валюта этого типа — Tether (USDT). Ее курс привязан к доллару США в соотношении 1:1 и обеспечен денежными средствами и ликвидными финансовыми инструментами, а капитализация составляет около $80 млрд. Но были и другие, такие как TerraUSD (UST). Их курс также был равен $1 или очень незначительно отличался. Но это были алгоритмические стейблкоины, обеспеченные криптовалютами, а не фиатными деньгами. С ними-то и приключились проблемы.

С 7 мая курс TerraUSD стал отклоняться от отметки $1 сильнее обычного. Поначалу это было еле заметно, но 10 мая он упал до $0,765, а 11 мая — до 26 центов. В четверг вечером курс был $0,406.

Энтузиасты алгоритмических стейблкоинов ранее считали, что такое невозможно. Курс токена не должен был зависеть от роста или падения валюты-обеспечения, поскольку ее всегда планировалось предлагать к обмену ровно столько, чтобы получался $1. Но родственная проекту TerraUSD криптовалюта Luna, которой обеспечивался стейблкоин, за неделю подешевела более чем в 10 раз (примерно до $1), а в четверг упала почти до нуля (ниже 3 центов).

И система не сработала.

«Я понимаю, что последние 72 часа были чрезвычайно тяжелыми для всех вас — знайте, что я полон решимости работать с каждым из вас, чтобы выдержать этот кризис, и мы выйдем из него», — написал основатель проекта До Квон в соцсети среду и отправился искать финансирование на миллиарды долларов.

А держатели прочих стейблкоинов бросились сдавать криптовалюту. Это привело к более или менее существенному отклонению от $1 курсов стейблкоинов — в том числе и тех, кто декларирует, что они обеспечены настоящими долларами. Так, в четверг даже Tether, по данным CoinMarketCap, падал до $0,9508. К вечеру он отскочил до $0,997.

Но, исходя из падения капитализации UST за среду-четверг с $84,2 млрд до $80,9 млрд, отток средств из него составил уже $3,3 млрд и продолжается. Фактически стейблкоины столкнулись с тем, что применительно к банкам называют «набег вкладчиков». Выдержать его очень трудно, особенно, когда об этом сообщают многие мировые СМИ. В случае с банками в разных странах даже порой принимались законы, карающие за слухи о финансовых проблемах.

Стейблкоины это пока спасти не сможет. Выживет лишь тот, кто, как 200 лет назад на Диком Западе, докажет толпе надежность банка массовой и бесперебойной выплатой звонкой монеты.