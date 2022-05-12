На Новой сцене МХТ имени А.П. Чехова премьера спектакля «Чрево»

Спектакль «Чрево» вышел из режиссёрской лаборатории «После революции (драматургия и проза 1920–1930-х)», прошедшей в МХТ им. А.П. Чехова в 2018 году. Это ранняя проза Евгения Замятина – удивительного стилиста, прозаика. Он вырос в среде Серебряного века, а писал в основном в эпоху становления большевистского государства. Рассказ 1915 года – первая попытка подобраться к большой повести «Наводнение», которая в последние годы активно ставится в российском театре.

Страсть, любовь, вожделение, страх смерти, земля рожающая, урожайная и земля, в которой умирают, преступление и наказание, женщина и мужчина, душа и тело – вот темы, интересующие Замятина, пишущего в кризисную, сокрушающую основы эпоху. События рассказа «Чрево» протекают в глухом провинциальном углу России. Замятин изобразил «типичную семью из народа». Героиня рассказа – крестьянка Афимья, замужем за нелюбимым мужчиной Пётрой, который намного старше ее.

Типичный замятинский сказ превращается в метафорическое действие и почти оперу. Слова пропеваются, создавая красивые формы, описывающие не всегда приглядную, не всегда красивую крестьянскую жизнь.

Андрей Гончаров окончил РГИСИ (мастерская Вениамина Фильштинского) в 2016 году. Как режиссёр и актёр работал в «Этюд-театре», участвовал в нескольких режиссёрских лабораториях в БДТ им. Г.А. Товстоногова. Спектакли Гончарова идут в МТЮЗе, Театре на Таганке, Саратовском ТЮЗе им. Ю.П. Киселёва, Норильском Заполярном театре драмы им. В. Маяковского.

«Чрево» – дебют режиссёра на сцене МХТ им. А.П. Чехова.

Андрей Гончаров:

«В этой истории мне интересна сценическая форма, позволяющая звучать авторскому тексту в театральном пространстве. Концентрация событий в рассказе, происходящих с его героями перемен в единицу времени очень высока. Текст плотный, густой и жёсткий. Героиня рассказа доходит до «точки невозврата», в которой совершает убийство собственного мужа. При этом неожиданным образом в финале для Замятина оказывается важным, что эта женщина своим лицом, и глазами, и сжатыми губами напоминает жителям её села лик Богородицы.

Замятин оставляет Афимью в тот момент, когда она покидает свой дом, в котором столько пережила. Один из главных вопросов: для чего этой красивой молодой женщине необходимо было через всё это пройти и остаться живой? Насколько она вообще виновата в случившемся? Думаю, что человеку не нужно создавать таких условий, которые могут довести его до чревного, животного состояния, когда уже никакие социальные границы не работают, когда невозможно апеллировать к каким-то общепринятым нормам. Они стёрты, их просто нет. Мы недооцениваем энергию, которая рождается в человеке, доведённом до такого состояния. И это, на мой взгляд, во многом про сегодняшний день».

В спектакле заняты: Ольга Литвинова, Артём Быстров, Антон Лобан и Андрей Максимов.

Режиссёр – Андрей Гончаров.

Художник – Константин Соловьёв.

Художник по свету – Мария Белозерцева.

Композитор – Алексей Кириллов.