«Норникель» получил разрешение на сохранение листинга на Лондонской фондовой бирже

Горно-металлургическая компания «Норильский никель» получила разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ на сохранение ADR-программы за рубежом.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

«ПАО "ГМК «Норильский никель»", крупнейший производитель палладия и высокосортного никеля, а также крупный производитель платины и меди, уведомляет владельцев американских депозитарных расписок (АДР) о том, что Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации приняла решение о продолжении обращения за пределами Российской Федерации депозитарных расписок на акции Компании сроком до 28 апреля 2023 года (один год с даты принятия решения)», — указывается в пресс-релизе.

Отмечается, что компания приветствует решение комиссии, «которое дает время на оценку имеющихся возможностей, а также проработку необходимых решений, направленных на сохранение инвестиционной привлекательности в долгосрочной перспективе».

Ранее ходатайства в правкомиссию направили несколько крупных эмитентов с иностранным листингом, однако на данный момент известно о положительном решении только по «Норникелю», отмечает «Интерфакс». Об отказе на сохранение листинга за рубежом сообщали, в частности, в «Газпроме».

Около 35,95% акций «Норникеля» принадлежат «Интерросу» Владимира Потанина, «Русал» контролирует 26,25%, Crispian — около 4%. Казначейские акции, которые компания оставила для программы стимулирований, составляют 0,5%; free float — примерно 33%.

Выручка «Норникеля» за первый квартал 2022 года — 234,4 млрд руб. (показатель за тот же период 2021-го – 187,7 руб.)

На ADR приходится порядка 20% уставного капитала, который, по данным на 31 марта текущего года, составляет 153,7 млн руб.