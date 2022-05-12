Объем средств на банковских счетах снизился у всех категорий вкладчиков

Общий объем застрахованных средств, находящихся на счетах в российских банках, на 1 апреля составил 42,9 трлн рублей. По итогам I квартала он сократился на 4,7%. Сумма вкладов населения снизилась с начала года на 6,5%, индивидуальных предпринимателей — на 16,6%, юрлиц — на 4,9%, средств на счетах эскроу стало меньше на 19,7%, на депозитах для капремонта — на 6,5%. Это следует из мониторинга Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

«По состоянию на 1 апреля 2022 года общий объем застрахованных средств всех категорий вкладчиков в банках составил 42,9 трлн рублей, сократившись за I квартал 2022 года на 4,7% (в I квартале 2021 года снижение составляло 1,6%). В том числе: вклады населения — 33,2 трлн рублей (77,5% общей суммы вкладов); вклады индивидуальных предпринимателей — 1 трлн рублей (2,6%); вклады юридических лиц — 4,7 трлн рублей (11,0%); средства на счетах эскроу — 3,6 трлн рублей (8,5%)», — говорится в докладе АСВ.

Средний размер вклада физических лиц составил 284 тыс. рублей, юридических лиц – 2,195 млн рублей. В I квартале вклады физлиц и ИП размером от 1 млн до 1,4 млн руб. выросли на 1,7% по сумме и на 1,8% по количеству вкладчиков. Вклады до 1 млн руб. уменьшились на 8,1% по сумме и на 0,2% по количеству вкладчиков. Вклады свыше 10 млн руб. сократились на 2,3% по сумме и на 4,1% по количеству вкладчиков. Подавляющее большинство вкладчиков-физлиц (97,1%) держит на счетах до 1 млн рублей.

По данным АСВ, вклады юрлиц в I квартале снижались во всех диапазонах. Минимальный отток средств наблюдался среди вкладов размером свыше 20 млн рублей.

Как уточнили в агентстве, под полную страховую защиту подпадают 98,3% всех вкладчиков действующих банков (98,5% в части физлиц и 87,1% в части юрлиц).

Ранее «Эксперт» писал, что доверие к российской банковской системе восстановлено, в банки возвращено около 90% ранее снятых вкладов на сумму 2,4 трлн рублей. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, ситуация в банковском секторе стабильна, хотя властям пока не удается в полном объеме преодолеть охлаждение кредитования.

