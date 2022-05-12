Парламент Латвии принял скандальное решение о сносе памятника Освободителям Риги

Сейм Латвии проголосовал за поправки, которые разрешают снести памятник Освободителям Риги.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, депутаты латвийского парламента в срочном порядке одобрили законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений.

Таким образом, сейм в первом и окончательном чтении приостановил действие статьи № 13 соглашения с РФ от 1994 года, что позволяет создать правовое основание для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги. За это проголосовали 70 депутатов, 18 высказались против, воздержавшихся не было.

Напомним, накануне Дня Победы латвийские власти устроили мощную антироссийскую кампанию, которая возымела обратный эффект. 9 мая к памятнику Освободителям Риги пришло огромное количество людей с цветами. Рано утром 10 мая власти латвийской столицы решили сгрести принесённые букеты трактором.

Возмущённые этим рижане вновь пришли 11 мая к монументу и принесли ещё больше цветов, также они зажгли свечи. Прибывшая к памятнику полиция задержала несколько человек. А 12 мая экстренно собравшиеся на пленарное заседание депутаты сейма приняли это скандальное решение, которое почти наверняка ещё больше накалит ситуацию в республике.

По мнению посла РФ в Риге Михаила Ванина, власти Латвии «испугались масштабов поддержки, масштабов благодарности рижан воинам-освободителям». При этом он напомнил, что снос советских памятников противоречит соглашению между правительствами РФ и Латвии по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей, проживающих на территории Латвии, от 30 апреля 1994 года.

Как известно, в статье 13 документа указано, что «с учётом международной практики латвийская сторона обеспечивает уход, благоустройство и сохранность мемориальных сооружений и мест массовых захоронений воинов на территории Латвийской Республики».