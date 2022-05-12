Продажи отечественных брендов и сотрудничество с Китаем — главные тренды бизнеса на маркетплейсах в России в 2022 году

Вторая масштабная конференция, посвящённая бизнесу на виртуальных торговых площадках, завершилась в «Технополисе» 26 апреля. В событии приняли участие 65 спикеров-лидеров отечественной e-com-сферы и 889 слушателей. Двухдневная конференция стала одной из первых специализированных площадок для обсуждения адаптации работы маркетплейсов в России к новой экономической реальности.

По словам Лео Шевченко, предпринимателя, селлера Ozon и Wildberries, сегодня лучшее время для выхода на маркетплейсы, так как из России ушли многие бренды и освободилось 20-30% ниши, ушли шаблоны рекламы —Facebook, Instagram, YouTube TikTok — , начался летний сезон, который всегда провоцирует потребительскую активность.

Эксперты платформы для управления бизнесом на маркетплейсах EGGHEADS отметили, что покупательская активность в апреле в некоторых категориях выросла и потребитель нашёл замену ушедшим брендам. Так, в феврале 2022 года на Wildberries было заказано женской одежды на сумму 19,5 млрд рублей, в марте сумма заказов сократилась до 18,5 млрд рублей, а в апреле за 15 календарных дней составила 15,5 млрд рублей. Самыми популярными оказались товары, произведённые в России и Китае. Мужскую одежду в феврале 2022 года на маркетплейсе заказали на 7,9 млрд рублей, в марте сумма заказов сократилась до 4,9 млрд рублей, а продажи в апреле за 15 календарных дней составили 5,5 млрд рублей. Чаще остальных мужчины заказывали одежду, произведённую в Туркменистане и Маврикии.

Эксперты отмечают, что работа с собственным производством — в числе перспективных направлений в России. Проблем с импортом, к примеру, тканей селлеры не отметили и утверждают, что импортозамещающими странами стали Турция, Китай, Киргизия и Туркменистан. Все страны открытые, можно заключать контракты и возить одежду на российский рынок.

«Маркетплейсы-2022» — вторая одноимённая конференция компании «Технократ». Ее экспертами стали: Дмитрий Ковпак, основатель China Business Forum 2016–2020, эксперт по коммуникациям с Китаем; Александр Слуцкий, директор по развитию бизнеса AliExpress Россия; Татьяна Петрищева, руководитель управления товарным каталогом «Сбермегамаркет»; Петр Марков, генеральный директор «Анабар» и другие.

Событие состоялось при поддержке: Anabar, Best2Pay, Модульбанк, Paygine, К50, Яндекс, SellerExpert

Следующей специализированной конференцией об инструментах адаптации бизнеса к новым условиям станет TECH WEEK 31 мая-2 июня, которую составят 12 тематических потоков: Main stage, Founder stage, ED tech, Crypto&Blockchain, HR tech, Ecom&Маркетплейсы и другие.

Новости о датах и программе третьей конференции «Маркетплейсы» будут размещены на https://marketplaces.moscow/