Европу обескуражили прогнозом по поставкам СПГ зимой

Аналитики норвежской консалтинговой компании Rystad Energy считают, что к концу текущего года спрос на сжиженный газ (СПГ) превысит предложение. В наиболее уязвимом положении окажется, конечно, Европа, принявшая на себя основной удар энергетического кризиса. Кроме российского газа, европейцам, похоже, следует готовиться и к кризису СПГ, ставшего в 2022 году очень популярным во всем мире. Несмотря на то, что популярность СПГ вызвала появление множества новых газовых проектов, их выполнение требует времени. В Rystad полагают, что баланс между спросом и предложением СПГ стабилизуется не ранее 2024 года.
Ожидается, что спрос на СПГ к концу 2022 года после бурного 2021 года достигнет 436 млн тонн, а предложение не превысит 410 млн тонн. В отличие от Азии, еще одного крупного потребителя сжиженного газа, европейцы сейчас еще и борются с зависимостью от российских энергоносителей. Причем, самая большая зависимость как раз по газу, от которого Брюссель с заслуживающим лучшего применения упорством и упрямством так хочет избавиться несмотря на громадные финансовые убытки. По планам, разработанным еврочиновниками, к концу этого года планируется ослабление зависимости от российского газа, т.е. снижение его поставок на 66%. При этом поставлена трудно совместимая с этой и не очень понятно как выполнимая задача – наполнить к 1 ноября газовые хранилища на континенте на 80%.
Трубопроводный газ из России предполагалось в основном заменить как раз сжиженным газом, который, как сейчас выяснилось, будет в большом дефиците. Россия в прошлом году поставила европейцам 155 м³ газа, что составило почти треть (31%) всех поставок. Чем заменять потерю двух третей российского трубного газа, т.е. как минимум 100 миллиардов кубометров, с учетом нехватки СПГ не очень понятно.
«СПГ просто не хватит, чтобы удовлетворить всех покупателей,- приводит Oil Price объяснение старшего аналитика по газу и СПГ в Rystad Energy Каушала Рамеша.- В краткосрочной перспективе это сулит европейцам трудную зиму. Для газовиков это означает новую газовую лихорадку, теперь еще и по сжиженному газу. Все готово к очередному дефициту газа, росту цен на него и их высокой волатильности, а также активизации СПГ-геополитики».
Если сейчас поставки российского газа в Европу прекратятся, то его запасов в хранилищах, которые на данный момент наполнены приблизительно на 35%, хватит аккурат до осени. То есть к приходу зимы Европа останется без голубого топлива. Это значит, что конкуренция за сжиженный газ резко усилится и цены превысят 100 долларов за миллион британских термических единиц.
Прогнозировать негативные последствия таких цен для европейской экономики легко. Энергетический кризис прошедшей зимой больно ударил по производству удобрений, металлургам и производителям бумаги – немало предприятий было просто вынуждено прекратить работу. Предстоящей зимой, особенно если она окажется суровой, вынужденные остановки фабрик и заводов распространятся на множество других секторов европейской экономики. Причем, дефицит голубого топлива в случае холодной зимы почувствуют и европейские обыватели, подача газа в дома которых тоже будет сокращена.
Производители СПГ ответили на бум резким ростом новых проектов. В последние месяцы было начато более 20 проектов мощностью свыше 180 млн тонн сжиженного газа в год. Больше всего их в США Ряд проектов были начаты несколько лет назад, но заморожены до лучших времен, т.е. начала газовой лихорадки. Сейчас они будут расконсервированы и возобновлены. Однако даже с учетом этого обстоятельства баланс между спросом и предложением СПГ более-менее стабилизируется не ранее чем через два года. Чем эти два года европейцы будут отапливать свои дома и квартиры, пока большой вопрос.
Сложная ситуация благоприятствует сторонникам чистой энергетики и возобновляемых источников энергии, развитие которых после начала энергетического кризиса осенью 2021 года замедлилось. Однако возобновляемые источники, как показал прошлый год, сильно зависят от погоды, что снижает их надежность. К тому же, их развитие до уровня, который позволит заменить ископаемые виды топлива, требует много времени и еще больше средств.
Возникшая на газовых рынках ситуация благоприятствует и главному производителю СПГ – Катару, недавно вернувшему первое место по его экспорту. Но сложностей очень много и на этом направлении. У катарцев свободного сжиженного газа для Европы мало. Резко же увеличивать его производство, кстати, тоже очень затратное, Доха не торопится, потому что европейцы не хотят заключать долгосрочные контракты, по которым они работают с подавляющим большинством азиатских покупателей.