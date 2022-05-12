Европу обескуражили прогнозом по поставкам СПГ зимой

Аналитики норвежской консалтинговой компании Rystad Energy считают, что к концу текущего года спрос на сжиженный газ (СПГ) превысит предложение. В наиболее уязвимом положении окажется, конечно, Европа, принявшая на себя основной удар энергетического кризиса. Кроме российского газа, европейцам, похоже, следует готовиться и к кризису СПГ, ставшего в 2022 году очень популярным во всем мире. Несмотря на то, что популярность СПГ вызвала появление множества новых газовых проектов, их выполнение требует времени. В Rystad полагают, что баланс между спросом и предложением СПГ стабилизуется не ранее 2024 года.

Ожидается, что спрос на СПГ к концу 2022 года после бурного 2021 года достигнет 436 млн тонн, а предложение не превысит 410 млн тонн. В отличие от Азии, еще одного крупного потребителя сжиженного газа, европейцы сейчас еще и борются с зависимостью от российских энергоносителей. Причем, самая большая зависимость как раз по газу, от которого Брюссель с заслуживающим лучшего применения упорством и упрямством так хочет избавиться несмотря на громадные финансовые убытки. По планам, разработанным еврочиновниками, к концу этого года планируется ослабление зависимости от российского газа, т.е. снижение его поставок на 66%. При этом поставлена трудно совместимая с этой и не очень понятно как выполнимая задача – наполнить к 1 ноября газовые хранилища на континенте на 80%.