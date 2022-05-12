Путин возложил на Запад ответственность за возможный глобальный кризис и голод в ряде стран

Вина за глобальные последствия антироссийских санкций лежит на западных странах.

Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

Он указал на то, что некоторым государствам уже приходится сталкиваться с рисками голода. «Вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром», — сказал президент, отметив, что Россия уверенно справляется с внешними вызовами.

По словам Путина, санкции против РФ бьют по экономикам стран, которые их вводят. Кроме того, ограничения провоцируют глобальный кризис, подчеркнул глава государства.

«Эти санкции во многом и провоцируют глобальный кризис. Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан», — заявил российский лидер. По его убеждению, продолжение такой политики приведет к сложнейшим и труднообратимым последствиям для Евросоюза и беднейших стран мира.

«Очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского союза, для его граждан, а также для беднейших государств», — сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что Россия в этом году ожидает рекордный урожай. Он уточнил, что речь идет о 130 млн тонн зерна, в том числе 87 млн тонн пшеницы. «Если так произойдет, а мы будем рассчитывать именно на это, то это станет рекордом за всю историю России. Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров», — заявил Путин, добавив, что это «очень важно для мировых продовольственных рынков».

Ранее «Эксперт» писал о том, что ограничения на российские поставки минеральных удобрений негативно влияют на продовольственную безопасность стран ЕС. При этом отечественные производители находят альтернативных покупателей на латиноамериканском и азиатском рынках. Введенные в отношении РФ санкции и проблемы с логистикой привели к тому, что цены на зерновые и удобрения на мировых рынках пошли вверх. Эта тенденция оказывает влияние на целый ряд стран, зависимых от импорта.