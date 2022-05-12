Россия ввела частичное газовое эмбарго против Евросоюза

Правительство РФ накануне приняло постановление, речь в котором идет о мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации Владимира Путина «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых недружественных государств и международных организаций».

Данный документ стал краеугольным камнем для воплощения в жизнь российских контрсанкций в сфере энергетики. В частности, в Указе предписывается не только запрещать все внешнеторговые сделки с организациями, включенными в перечень юридических лиц, против которых применяются специальные экономические меры, но и прекращать им поставки сырья, добытого на территории России.

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«Дочки» остались без приданого

Во исполнение президентского указа кабмином утвержден соответствующий «Перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры». Это бывшие, а также в некоторых случаях остающиеся в данном статусе «дочки» «Газпрома» из стран Европы, США и Сингапура.

Им не просто перестали поставлять газ. Запрещены все финансовые сделки с участием данных предприятий. Судам, принадлежащим им, закрыт доступ в российские порты. «Черный список», включающий в общей сложности 31 компанию, не закрыт. Минфину поручено его дополнять, а в ряде случаев, возможно, и сокращать.

Наибольший урон понесла Германия. Под номером один в перечне значится Gazprom Germania GmbH, зарегистрированная в этой стране и, в свою очередь, владеющая большинством «дочерних» газовых компаний, расположенных в ФРГ и Великобритании. Например, структурой Gazprom Germania является дистрибьютор WinGas GmbH, также включенный в «Перечень» под номером 11.

Также дочерней структурой Gazprom Germania является один из ключевых европейских газовых трейдеров Gazprom Marketing&Traiding Ltd (18-ый в списке). При этом, по данным агентства Bloomberg, WinGas обеспечивал 20% годового потребления природного газа в Германии. А это без малого 40% российского газового импорта в эту страну. В результате Берлин теряет 20 млрд кубометров в год.

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек, выступая в Бундестаге 12 мая, подтвердил, что дочерние компании «Газпрома» перестали получать газ из России.

Зарубежные энергетические компании, подпавшие под ответные санкции Москвы, больше не смогут участвовать в процессе поставок газа из РФ. «Рестрикции против них являются блокирующими», — заявил пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков.

Пустая польская труба

В целом, по оценке заместителя гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, европейские страны в результате российских контрсанкций не получат до 25% — 30% от прошлогоднего уровня российского экспорта. То есть, почти 40 млрд кубометров природного (трубного) газа и СПГ. Это существенный удар по экономике ЕС. К тому же с 11-12 мая резко сократилось количество транзитных газовых маршрутов в страны Евросоюза.

Напомним, что в среду «Оператор ГТС Украины» перестал принимать заявки «Газпрома» на подачу газа через ГИС «Сохрановка» и компрессорную станцию «Новопсков», объясняя запрет наступлением военных форс-мажорных обстоятельств. Недостача, по словам представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, составит 34% всего украинского транзита. То есть, годовой объем поставок в Европу благодаря вышеупомянутому решению сократится на 13 млрд кубов.

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На Украине остался только одна приемная точка для российского транзитного газа — ГИС «Суджа». Её проходная мощность не превышает 77 млн кубов в сутки. При этом 12 мая по сравнению с предыдущим днем прокачка газа через эту станцию упала разу на 30% — до 53 млн кубов.

Сегодня Сергей Куприянов также сообщил, что согласно Указу Президента РФ и постановлению правительства о контрсанкциях полностью прекращается прокачка газа по участку газопровода «Ямал-Европа» (годовая мощность 32 млрд кубов), контролируемого компанией EuRoPol GAS, 51% акций в которой принадлежит Польше. Эта компания также вошла в российский проскрипционный список, так как Варшава 26 апреля ввела санкции против «Газпрома» и фактически экспроприировала его 49-процентный пакет акций EuRoPol. Впрочем, по словам Сергея Куприянова, Варшава в любом случае давно не платила причитающихся «Газпрому» дивидендов.

Атаки на дочерние структуры «Газпрома» с марта ведет и Германия. Напомним, что 31 марта Берлин фактически реквизировал «дочку» «Газпрома» Gazprom Germania и все контролируемые ею немецкие компании. Министерство энергетики передало их под внешнее управление Федерального сетевого агентства. Подобную операцию пытались провести с «дочками» «Газпрома» и в Великобритании. Но местным властям участники рынка объяснили, что из-за сложной корпоративной структуры, в рамках которой британская «дочка» подчиняется немецкой, газ острову обойдется слишком дорого, так как его придется покупать только по спотовым ценам.

В Евросоюзе держат паузу

Строго говоря, именно рейдерские захваты российских активов в Германии, Великобритании и Польше и вынудили российское правительство ввести жесткие газовые контрсанкции в отношении ряда «недружественных» государств. В том числе и тех, кто пока не пошел на пиратские захваты с целью последнего «китайского» предупреждения.

Газовый рынок в Европе тут же отреагировал ростом цен. 12 мая они превышали 1200 долларов за одну тысяч кубов. Европейские власти пока держат паузу. Ответ они, скорее всего, подготовят к 18 мая. На этот день запланирована публикация очередного плана Еврокомиссии по снижению газовой зависимости от России.

Впрочем, ставка в основном делается на существенную и при этом ускоренную экономию энергопотребления. Альтернативных российскому источников газовых поставок, по крайней мере, в этом году, не предвидится. Хотя Роберт Хабек и заверяет, что перебоев в энергоснабжении не будет. Газовый рынок, к этому якобы готов.

Прекращение экспорта в Европу столь заметных объемов газа не выгодно и самой России. 40 млрд кубов в этом и следующем годах реализовать негде. Не готова пока соответствующая инфраструктура. А нефтегазовые доходы сейчас остаются ключевыми в российском бюджете.

Так, по данным Минфина, в апреле федеральный бюджет получил из этого источника почти 1,8 трлн рублей. Это исторический максимум. В марте было на 49% меньше, в феврале — на 85%.

Поэтому «Газпром» не отвергает заключения новых контрактов с другими неподсанкционными европейскими компаниями. Естественно, в том случае, если ЕС заинтересован в том, чтобы хотя бы частично восстановит прежние объемы импорта газа из России.

Шансы на такой исход дела остаются. Во всяком случае, по сообщению Bloomberg, еще 10 европейских компаний открыли рублевые счета в «Газпромбанке». Итого уже 20 импортеров готовы перейти на предложенную им схему оплаты за газ в рублях. Еще 14 компаний запросили для изучения соответствующие пакеты документов. Итальянский премьер Марио Драги вообще заявил, что ряд немецких компаний уже провели оплату в рублях, и он не видит в этом опасности нарушения санкций.

Алексей Гривач в беседе с корреспондентом «Эксперта» не исключил и более пессимистического исхода событий. «Как бы не пришлось отказаться полностью от украинского транзита и сократить поставки по “Северному потоку — 1”», — заметил он

Впрочем, остаются и оптимисты. Так, Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» уверен, что полноценного газового эмбарго все же не случится.

«Судя по перечню компаний, которые находятся в списке, российские контрсанкции предполагают запрет на поставки через бывшую дочернюю группу “Газпрома” Gazprom Germania, которая сейчас находится под контролем Федерального сетевого агентства ФРГ. О полном прекращении поставок газа в Германию, вероятно, речи не идет. Но отдельные операции, в частности, заполнение газовых хранилищ, могут оказаться под запретом», — заявил «Эксперту» Игорь Галактионов и добавил, что, исходя из этого, «для российского рубля новости нейтральны».