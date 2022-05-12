В Bloomberg признали рубль самой эффективной валютой года

Рубль стал лидером роста среди 31 основной валюты мира, укрепившись по отношению к доллару с начала года более чем на 11%, сообщает Bloomberg. На международном валютном рынке курс рубля вырос еще больше — примерно на 12% с начала года.

«В настоящее время рубль вырос более чем на 11% по отношению к доллару США с начала года, обогнав по динамике бразильский реал, который вырос почти на 9%, и став лидером среди 31 основных валют, отслеживаемых Bloomberg», — говорится в публикации.

Издание связывает рост курса рубля с мерами, предпринятыми правительством РФ после введения западных санкций. При этом другие страны, которые недавно тоже ввели контроль над движением капитала, не добились таких результатов. На аналогичные меры пошли власти Турции и Аргентины, однако это имело катастрофические последствия для лиры и песо, которые достигли исторических минимумов к доллару и так и не восстановились. С начала года турецкая лира подешевела к доллару на 13%, а аргентинское песо — на 12,3%, отмечает агентство. По мнению экспертов Bloomberg, рубль обогнал реал потому, что ужесточение денежно-кредитной политики Бразилии приближается к концу и это оказывает давление на валюту.

Ранее «Эксперт» писал, что в нынешней ситуации сильный рубль будет играть на благо российской экономики. Хотя доходы бюджета и снизятся за счет сокращения рублевой выручки экспортеров, но рост курса рубля повысит привлекательность импортных товаров. Это заставит ряд западных компаний пересмотреть свои решения о прекращении деятельности в России, а заодно поможет снизить инфляцию.

