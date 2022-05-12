Стратегическая ошибка частного инвестора

«Покупай, когда на улицах льется кровь, даже если кровь твоя». Эту легендарную в мире инвестиций фразу приписывают барону Ротшильду, сколотившему состояние на финансовой панике после битвы Наполеона при Ватерлоо

Примерно в этом же ключе высказывался и другой классик финансового мира Уоррен Баффет: «Остерегайтесь, когда другие жадничают, и жадничайте, когда другие остерегаются».

Статья по теме: ПИФы многое потеряли, но многое выиграют

Смысл этих изречений понятен: чем хуже политическая или экономическая ситуация, тем дешевле стоят акции и облигации, и тем больший прирост они покажут в дальнейшем, ведь мир развивается, а мировая экономика находится в долгосрочном восходящем тренде.

К сожалению, частные инвесторы, и не только российские, в основной своей массе действуют против известных все постулатов.

Так, по данным портала investfunds.ru, в апреле из паевых инвестиционных фондов было выведено более 23,25 млдр руб., что стало абсолютным рекордом за всю историю российского рынка коллективных инвестиций. Для сравнения, в ноябре прошлого года, когда рынок облигаций уже находился с среднесрочным нисходящем тренде, а Индекс Мосбиржи начал его формировать, чистый приток средств в ПИФы составил почти 31 млрд руб.

«Объем оттока из ПИФов в апреле не стали сюрпризом. На протяжении последних лет притоки в ПИФы превышали 20 млрд рублей в месяц, и в текущей конъюнктуре логично ожидать сопоставимые объемы оттоков на рынке. Примечательно, что почти 50% оттока пришлось на фонды облигаций в тот период, когда доходности по ним были максимальными из-за повышения ключевой ставки, соответственно, и цены были минимальными», — комментирует ситуацию управляющий директор по инвестициям УК «ПСБ» Андрей Русецкий.

Действительно, из фондов облигаций в прошлом месяце ушло 9,7 млрд руб, а из фондов акций — 3,3 млрд руб. ПИФы смешанных инвестиций, активы которых составляют и акции, и облигации, лишились 7,9 млрд руб.

«Мы уже видели похожую ситуацию в 2014-15 годах, когда Центральный банк РФ поднял ключевую ставку, и вслед за этим выросли ставки по депозитам. Население решило забрать деньги из облигационных фондов, которые по уровню риска близки к депозитам», — говорит Русецкий.

Очень многие держатели паев облигационных ПИФов и фондов смешанных инвестиций погасили паи на стадии их роста: в апреле. Индекс Мосбиржи гособлигаций, отражающий динамику котировок наиболее ликвидных ОФЗ, вырос на 7,9%.

Ситуация, когда пайщики гасят паи на пике снижения их стоимости, объясняется низкой финансовой грамотностью многих частных инвесторов, желанием заработать быструю прибыль и непониманием того, что рынок ПИФов создан для инвестиций на годы.

ПИФы в убытках

Но если, как говорится, «не углубляться», то беглецов из ПИФов можно понять, так как рынок коллективных инвестиций не радует в этом году инвесторов. Из 232 открытых и биржевых фондов, данные по которым анализирует портал investfunds.ru, только 18 ПИФов показали положительную доходность с начала года.

Лучшим фондом с результатом +10,24% за 4 месяца стал ПИФ «Ингосстрах Инфляционный», активы которого состоят из облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН), которые дорожают вместе с уровнем инфляции.

Наибольшие потери принесли инвестиции в инновации: ПИФ «АТОН — Инновации» потерял с начала года более половины средств пайщиков.

Столь негативные результаты в целом по рынку были вызваны падением фондового рынка не только России, но и США.

Ранее очень многие инвесторы выбирали фонды, ориентированные на вложения в американские акции. Это было оправданно, поскольку

фондовый рынок США имел значительно больший потенциал роста, особенно в свете усилившегося в конце прошлого года санкционного давления на Россию. К тому же зарубежные активы котируются в валюте, тем самым защищав сбережения от девальвации рубля.

Однако мощное укрепление рубля привело к отрицательной переоценке вложений в валютные активы (стоимость паев рассчитывается только в рублях), что в совокупности с падением американских фондовых индексов привело к убыткам подавляющего большинства ПИФов, активы которых составляли зарубежные ценные бумаги.

Исключением среди «валютных» фондов стали ПИФы, инвестирующие в нефть и золото: эти активы выросли в цене с начала года, во многом компенсировав негативный эффект укрепления рубля. Однако вложения в отраслевые фонды всегда сопряжены с повышенными рисками из-за их низкой диверсификации.

Альтернатив «инвестиций в рынок» практически нет

Несмотря на столь значительный отток средств из ПИФов, никаких дополнительных рисков для инфраструктуры рынка коллективных инвестиций это не создало. Совокупная стоимость чистых (СЧА) активов ПИФов превышает 1,33 трлн руб, что несравнимо с объемом вывода средств.

Значительную часть доходов управляющие компании получают в виде фиксированного вознаграждения от СЧА фондов, находящихся под их управлением.

При этом в обозримом будущем стоит ждать возобновления притока средств в ПИФы, который традиционно происходит с падением ставок по банковским депозитам. Большинство аналитиков уверено, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку, вслед за ней будут уменьшаться и проценты по банковским вкладам.

При таком сценарии покупка облигационных фондов сейчас может дать хорошую доходность за счет роста курсовой стоимости долговых обязательств, доходность которых прямо (а цена — обратно) коррелирует с ключевой ставкой.

Большинство «депозитчиков» предпочтет малорискованные фонды облигаций или смешанных инвестиций с большой долей облигаций.

«Дальнейшее снижение депозитных ставок приведёт к повторению ситуации 2015-2017 годов, когда фонды облигаций стали лидером по привлечению. Через 2-4 месяца будет истекать срок депозитов, открытых по сверхвысоким ставкам, и следовательно, облигационный рынок будет бенефициаром перетока», — прогнозирует Русецкий.

«Точно не стоит продавать сейчас, фиксировать убытки без реальных альтернатив инвестирования», — уверен директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин. При этом альтернатив инвестициям в инструменты фондового рынка практически нет. Вложения денег на депозиты с очень большой вероятностью будут реально убыточными, то есть их доходность проиграет уровню инфляции. Покупка недвижимости или золотых слитков в инвестиционных целях неинтересна из-за туманных перспектив динамики цен данных активов и высоких спрэдов между покупкой и продажей, рассуждает он.

В данных условиях Кузин считает, что «наибольший потенциал роста с учетом всех рисков у фондов российских акций. И когда акции покажут неплохую положительную динамику, начнется приток средств в эту категорию фондов».

Вопрос заключается лишь в том, как скоро начнется разворот рынка акций вверх. «В среднем просадка в рублях на рынке акций длится от 8 до 12 месяцев, после чего рынок обновляет максимумы, как в кризисы 1998, 2008, 2020 годов», — пытается ответить на него Русецкий.

Правда, в те годы Россия не находилась в такой жесткой экономической изоляции от наиболее богатых стран мира. Что ж, в каждом кризисе есть что-то новое, в том числе и возможности, хотя не станем забывать и о рисках.