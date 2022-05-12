ЦБ определил две основные фазы дальнейшего развития экономики

Неопределенность перспектив развития экономической ситуации в России остается повышенной. Ограничения во внешней торговле и в международной кооперации сформировали совокупность шоков, которые приведут к значимым структурным изменениям в российской экономике. Процесс ее подстройки к новым условиям будет включать в себя две основные фазы, стабилизация может наступить не ранее, чем через два года. При этом дополнительные геополитические риски могут значимо ухудшить экономическую динамику, говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

«Первая фаза уже началась и может занять большую часть прогнозного горизонта (около полутора-двух лет). Эта фаза первое время будет сопровождаться сокращением совокупного выпуска, связанного с трансформацией экономики», — говорится в докладе.

В это время будут меняться логистические маршруты, товары в производственных цепочках, развиваться компенсирующие и новые технологии, изменится ассортимент доступных товаров и потребительских привычек, баланс значимости и размеров отраслей, а также рынок труда.

«Вторая фаза начнется ближе к концу прогнозного горизонта и будет характеризоваться стабилизацией экономики в новом равновесии. Новый равновесный рост сначала будет небольшим, но за пределами прогнозного горизонта может ускориться, если новое равновесие сформируется на основе устойчивых фундаментальных факторов, а не на искусственном стимулировании неэффективных производств и бизнес-моделей», — считают в ЦБ.

Ограничения на российский экспорт будут способствовать сохранению мировых цен на повышенных уровнях в 2022–2023 годах, при этом они не будут в полной мере транслироваться в выручку российских экспортеров, поскольку товары из РФ будут продаваться с дисконтом, отметили в Центробанке.

Для модельных расчетов базового сценария регулятор определил среднюю цену марки Urals в 2022 году в $75 за баррель, в 2023-ем – $65 за баррель, в 2024-ом – $55 за баррель. Кроме того, по базовому сценарию развития предполагается, что нормализация бюджетной политики начнется в 2023 году, а с 2025-го будет действовать бюджетное правило, модифицированное с учетом новых внешних условий.

Ранее «Эксперт» писал, что по итогам 2021 года постковидное восстановление было практически завершено, российская экономика уже к середине года вышла на доковидную траекторию, а затем росла выше тренда. При этом рост спроса – и потребительского, и инвестиционного – в течение всего года опережал возможности предложения, довольно быстро начало расти инфляционное давление, и Банк России перешел от мягкой денежно-кредитной политики, стимулирующей восстановление экономики, к политике, направленной на подавление инфляции и возвращение экономики от наметившегося перегрева к устойчивому росту.

