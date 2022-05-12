ЦБ спрогнозировал рекордный профицит внешней торговли в этом году

Сокращение российского экспорта товаров и услуг в реальном выражении может достичь 17–21% в 2022 году, как за счет нефтегазового, так и ненефтегазового сектора. Сокращение импорта может составить 32,5–36,5%. В стоимостном выражении объем импорта сократится сильнее экспорта на 15%, поэтому по итогам года профицит счета текущих операций может превысить исторический максимум и дойти до $145 млрд, говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

«Ограничения на экспорт и импорт, проблемы с платежами и логистикой приведут к тому, что объемы внешней торговли будут ниже исторически нормальных уровней. Согласно базовому сценарию Банка России, сокращение экспорта товаров и услуг в реальном выражении может достичь 17–21% в 2022 г. – как за счет нефтегазового, так и ненефтегазового сектора», — говорится в докладе.

В стоимостном выражении объем экспорта в этом году может сократиться только на 8%, так как снижение физических объемов будет компенсировано ростом цен. Рост экспорта из РФ регулятор прогнозирует только в 2024 году, по мере переориентации торговых потоков.

Сокращение импорта в реальном выражении, по оценкам ЦБ, в текущем году может составить 32,5–36,5%. Способствовать его восстановлению будет формирование альтернативных цепочек поставок, рост импорта станет заметен уже в 2023 году.

«Объем импорта товаров и услуг в стоимостном выражении в 2022 г. сократится сильнее экспорта (на 15%), поэтому по итогам года профицит счета текущих операций может превысить исторический максимум и достигнуть величины в 145 млрд долл. США», — считают в ЦБ.

Приостановка деятельности ряда зарубежных компаний в России и изменение ассортимента импортных товаров, усложнение логистических маршрутов и рост транспортных издержек приведут к тому, что цены импортных товаров и услуг будут выше ранее сложившихся уровней. Стоимостный объем импорта будет расти и, с учетом снижающегося стоимостного объема экспорта, профицит счета текущих операций станет сокращаться – в 2024 года его величина будет составлять не более 17% от уровня 2022 года, прогнозируют в ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что неопределенность перспектив развития экономической ситуации в России остается повышенной. Ограничения во внешней торговле и в международной кооперации сформировали совокупность шоков, которые приведут к значимым структурным изменениям в российской экономике. Процесс ее подстройки к новым условиям будет включать в себя две основные фазы, стабилизация может наступить не ранее, чем через два года. При этом дополнительные геополитические риски могут значимо ухудшить экономическую динамику, считают в ЦБ.