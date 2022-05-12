Центробанк покинет еще один зампред

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев принял решение покинуть этот пост с 1 июня и продолжить карьеру вне ЦБ. 12 мая на эту должность назначен Сергей Белов, который с августа прошлого года работал начальником Департамента полевых учреждений Банка России. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.

«Приказом председателя Банка России с 12 мая 2022 года Сергей Белов назначен заместителем председателя Банка России. В этой должности он будет курировать работу Департамента наличного денежного обращения, объединения "Росинкас", а также деятельность Департамента полевых учреждений», — говорится в сообщении регулятора.

Сергею Белову 51 год. Он окончил Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной Звезды училище имени генерала армии А.В. Хрулева и Военную финансово-экономическую академию Минобороны РФ, работал в Сбербанке, а затем — в системе Банка России в разных регионах РФ. С 2016 по 2021 год занимал должность начальника Дальневосточного управления Центробанка, в августе 2021–го возглавил Департамент полевых учреждений ЦБ.

Михаил Алексеев проработал в Центробанке менее двух лет, он пришел в ЦБ в октябре 2020 года с должности председатель правления банка «Юникредит».

Ранее «Эксперт» писал, что первый зампред ЦБ Сергей Швецов ушел с поста 21 марта, зампред Дмитрий Скобелкин — с 25 января текущего года. Про Скобелкина сказано, что он принял решение продолжить карьеру вне Банка России. По словам главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, он «внес огромный вклад в повышение прозрачности российской финансовой системы». Сергей Швецов тоже решил продолжить карьеру вне Банка России. Он курировал новые для Центрального банка направления — защиту прав потребителей, финансовую доступность и финансовую грамотность.

