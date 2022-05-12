Цены на вторичное жилье упали впервые за три года

Впервые с допандемийного 2019 года в России снизились цены на вторичное жилье — в апреле средняя стоимость «квадрата» упала на 0,5%, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков рынка недвижимости. Продавцы делают скидки в борьбе за покупателя, поскольку спрос снижается, а предложение растет. Эксперты прогнозируют, что летом стоимость этой категории жилья уменьшится на 3–5%.

«В апреле по сравнению с мартом впервые с допандемийного 2019 года средняя цена продажи вторичного жилья снизилась на 0,5%, достигнув 79,6 тыс. рублей за "квадрат". Это уже не погрешность, а показательный тренд, который укрепился», — рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его данным, спрос на вторичную недвижимость за последний месяц упал на 55–60%, а объем предложения вырос на 11%. В числе основных причин снижения интереса покупателей к вторичке Хусаинов назвал высокие ставки по ипотеке.

Гендиректор VSN Realty Яна Глазунова отметила, что при продаже вторичных квартир собственники уступают порядка 5–7% покупателям с наличными или с уже одобренной ипотекой. Экономист и основатель клуба венчурных инвесторов Itleaders Егор Клопенко считает, что тенденция удешевления квартир продолжится минимум до осени и тренд развернется только в случае «резких шагов государства по поддержке ипотеки на вторичном рынке». Хусаинов тоже не исключает, что летом средняя стоимость вторички может снизиться на 3–5%.

Ранее «Эксперт» писал, что по итогам первого квартала 2022 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья России впервые достигла 100 тыс. рублей. Это на 8% выше, чем в последнем квартале 2021 года (93 тыс. рублей). Сильнее всего цены выросли в южных регионах РФ: в Краснодаре — на 75%, в Сочи — на 58%, в Ставрополе — на 45%. Минимальный рост был зафиксирован в Ижевске (+7%) и Уфе (+6%). По данным аналитиков, самая высокая цена «квадратного метра» зафиксирована в Москве (251 тыс. рублей), Сочи (222 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (171 тыс. рублей).

