Университеты Донбасса будут участвовать в программе двойных дипломов с вузами РФ

В России утвердили перечень университетов, которые будут взаимодействовать с вузами ДНР и ЛНР. Соответствующий приказ подписан главой Министерства образования и науки РФ Валерием Фальковым, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках сотрудничества ведущие университеты РФ поддержат донбасские вузы в организации образовательной, научно-исследовательской и внеучебной деятельности, оказывая методическую и консультационную поддержку, поясняется в пресс-релизе.

Уточняется, что в партнерской программе будут участвовать Санкт-Петербургский горный университет и Донецкий национальный технический университет; Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова и Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского; Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) и Донбасская юридическая академия; Донской государственный технический университет и Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Южный федеральный университет и Горловский институт иностранных языков.

Кроме того, партнерами станут Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) и Донецкая академия транспорта, Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова и Донбасский государственный технический институт, Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова и Луганский государственный университет имени Владимира Даля, а также Кабардино-Балкарский госуниверситет имени Х. М. Бербекова и Луганский государственный педагогический университет.

По словам Валерия Фалькова, список университетов-партнеров будет расширен; предполагается, что в него войдут все вузы ДНР и ЛНР. В настоящий момент уже проходят курсы повышения квалификации для преподавателей Донбасса, открыты площадки для сбора и передачи учебной и научной литературы в высшие учебные заведения обеих республик.

Как рассказали в пресс-службе Минобрнауки, в перспективе также планируется реализовать программу двойных дипломов. «В рамках сетевого взаимодействия университетов студенты из ДНР и ЛНР смогут по окончании обучения пройти итоговую государственную аттестацию в своем вузе и в университете Российской Федерации, чтобы получить два диплома», — поясняется в пресс-релизе.

В марте Минобрнауки сообщило, что приезжающие в РФ из Донецкой и Луганской народных республик абитуриенты смогут поступить в российские вузы по квотам для иностранных студентов, пройдя собеседование. Вузы в России выразили готовность в случае необходимости принять студентов из Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин 9 мая подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных государственных органов, принимающих или принимавших участие в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины. В нем, в частности говорится, что вузам будет выделена 10-процентная квота на прием детей участников спецоперации на бюджетной основе. Кроме того, детей погибших или получивших увечье военнослужащих будут принимать в вузы без вступительных испытаний. Указ опубликован на сайте Кремля.