В Кремле заявили о необходимости укреплять безопасность районов, прилегающих к Украине

Руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков в ходе брифинга для журналистов заявил о необходимости повышения мер безопасности в российских районах, которые прилегают к территории Украины.

По словам представителя Кремля, это надо сделать в свете последних новостей об обстрелах, передаёт РИА Новости.

«Прежде всего, это всё-таки ситуация, которая делает необходимыми дополнительные меры по укреплению безопасности этих прилегающих к Украине районов. А все остальные меры, которые необходимо принимать, – это те меры, о которых могут говорить наши военные», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ

Как ранее писал «Эксперт», глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела украинской стороной села Солоха в Белгородской области.

В заявлении ведомства отмечается, что Следственный комитет примет меры «к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц из числа украинских силовиков, причастных к этому преступлению».

Напомним, что в результате обстрела со стороны Украины села Солоха в Белгородской области вечером 11 мая пострадали семь человек, один погиб. Шестеро из раненых находятся в больнице в состоянии средней степени тяжести, один пострадавший помещен в реанимацию; жизни пациентов ничего не угрожает. При обстреле повреждения получили шесть автомобилей и 17 домовладений. В школе, почтовом отделении и магазине выбиты окна.

