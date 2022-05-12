В Москве представили передвижной медкомплекс и машину скорой помощи на базе «ГАЗели NN»

«Группа ГАЗ» представила новые модели медицинских автомобилей, оснащенные современными приборами и телекоммуникационным оборудованием.

Совместно с ГК «Современные транспортные технологии», которая выступает генеральным дистрибьютором марки ГАЗ, компания продемонстрировала новые машины на форуме «Здоровье нации — основа процветания России», который проходит в столице 11-13 мая. Мероприятие посетил, в частности, президент «Лиги здоровья нации», академик РАН и РАМН Лео Бокерия, который лично ознакомился с функционалом инновационной российской медтехники.

«Новинкой, продемонстрированной на форуме, стал передвижной медицинский комплекс на базе "ГАЗель NN". Комплекс создан на основе фургона полной массой 4,6 т со сверхдлинной колесной базой. Он предназначен для проведения медосмотров, профилактических, диагностических и лечебных мероприятий на предприятиях или в отдаленных населенных пунктах», — сообщили в пресс-службе «Группы ГАЗ».

Уточняется, что большой объем кузова позволяет разместить в салоне автомобиля полноценный медицинский блок, разделенный на приемное и процедурное отделения. Машины укомплектованы всей необходимой мебелью, мойкой и холодильником, а также медицинскими инструментами и приборами. «Комплекс снабжен автономными системами жизнеобеспечения, системой видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализацией, доступом к интернету. Внутренняя обшивка выполнена из композитных панелей с алюминиевым покрытием и дополнительным утеплением, которые обладают высоким сопротивлением к стиранию, взаимодействию с кислотными средами и ультрафиолетовому излучению, устойчивы к воздействию моюще-дезинфицирующих средств», — говорится в пресс-релизе компании.

Также «Группа ГАЗ» презентовала автомобиль скорой медицинской помощи класса С с телекоммуникационным комплексом на базе «ГАЗели NN». Машина оборудована набором камер, мониторов и систем высокоскоростной связи, что позволяет организовать удаленное консультирование бригады профильными специалистами непосредственно во время обследования пациента или медицинских манипуляций.

Как отметил директор по продажам корпоративным клиентам ГК «Современные транспортные технологии» Максим Головнов, конструкция автомобилей ГАЗ позволяет выпускать на их базе широкий модельный ряд техники социального назначения, в том числе для обеспечения медучреждений функциональными автомобилями. «Одна из медицинских машин, которую мы представляем на форуме, оснащена системой телемедицины, позволяющей в случае задержки доставки пациента связаться с больницей, получить рекомендации и начать оказание первой медицинской помощи пострадавшим, не теряя "золотой час", когда шансы спасти пациента в тяжелом состоянии наиболее высоки. Это эффективное решение для работы с пациентами, проживающими в селах, отдаленных от областных центров», — подчеркнул Головнов.

Ранее «Эксперт» писал о том, что предприятие холдинга «Швабе» (входит в госкорпорацию «Ростех») представило два новых автомобиля повышенной проходимости на базе «Соболь» на базе шасси ГАЗ. До этого в России не выпускались готовые к бездорожью реанимобили и школьные автобусы с полным приводом 4х4.