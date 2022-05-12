В Москве разработали сверхтонкий оптический кабель широкого применения

Инженеры московского научно-производственного предприятия (НПП) «Спецкабель» изобрели сверхтонкий и сверхлегкий оптический кабель. Его планируется применять в ракетно-космической отрасли, авиастроении и робототехнике, а старт массового производства назначен на 2023 год. Об этом рассказал 11 мая Владислав Овчинский, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

«Инженеры одного из предприятий Москвы создали сверхтонкий и сверхлегкий оптический микрокабель. Разработка открывает новые возможности перед космонавтикой, авиастроением и робототехникой, где наряду со оптическими характеристиками очень важны ограничения по массе и габаритам изделий», — рассказал Владислав Овчинский.

По его словам, сейчас образцы новой разработки проходят испытания. В 2023 году компания планирует приступить к серийному производству, мощности производства составят около 100 км кабеля в год.

Глава департамента добавил, что сегодня в Москве работают 11 предприятий кабельной промышленности, они непрерывно модернизируют свои площадки. За первые три месяца 2022 года объем отгрузки их товаров вырос на 27% и составил 8,4 млрд рублей (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

По словам руководителя конструкторско-технологического отдела волоконно-оптических кабелей и кабельных сборок предприятия «Спецкабель» Андрея Гусева, новый оптический кабель, разработанный компанией, станет самым легким и самым тонким в мире. «Безусловно, снижение массогабаритных параметров микрокабеля — не формальность, а следование потребностям современного оборудования. «Невесомое» изделие может использоваться в системах управления и авионики современных беспилотных летательных аппаратов, для внутриблочной коммутации в условиях плотного монтажа, также в системах мониторинга и диагностики конструктивных элементов фюзеляжа и крыльев самолетов», – уточнил он.

Инженер добавил, что новую разработку может быть применена как гидроакустический датчик кабеля, который используют для регистрации микросейсмических событий при разработке подводных месторождений углеводородов. Такая система способна заменить десятки тысяч традиционных гидрофонов (специализированный микрофон приема звука и ультразвука под водой) и акселерометров (прибор, измеряющий проекцию кажущегося ускорения).

ООО НПП «Спецкабель» основано в 1997 году, это один из лидеров кабельной отрасли в России. Компания располагает современными производственными комплексами, а также научно-технической и испытательной базами. По ее оценкам, на сегодняшний день она изготовила более 600 тыс км продукции.