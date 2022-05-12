Вице-мэр Ефимов: частные инвесторы построят в Москве почти 900 тыс кв м недвижимости к 2029 году

Частные инвесторы заявили о планах на строительство в Москве более 860 тыс кв м недвижимости в течение следующих 6 лет. С начала года они заключили с властями города 13 дополнительных соглашений, они изменили целевое назначение участков и получили возможность строительства на них. Об этом рассказал 12 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, передает портал «Экономика Москвы».

Напомним, власти столицы предлагают девелоперам в аренду землю вместе со зданиями на ней. Их можно реконструировать или построить рядом новые объекты, однако для этого нужно изменить статус участка с «эксплуатации» на «строительство». По закону, для этого инвестор подписывает с городом дополнительное соглашение и оплачивает смену вида разрешенного использования земли.

«С начала 2022 года частные инвесторы заключили с городом 13 дополнительных соглашений об изменении цели использования земельных участков. Они планируют в течение 6 лет построить на территории 36,6 га более 863 тыс кв м капитальных объектов. Из них 577 тыс кв м займет жилье, а 286,7 тыс кв м — коммерческие объекты», — рассказал Владимир Ефимов. По его данным, за изменение цели предоставления земельных участков девелоперы в общей сложности внесли в казну города 3 млрд рублей.

При этом, власти столицы разрешают вносить эту плату не единовременно: для инвесторов действует отсрочка. А с марта 2022-го в Москве действует новая антикризисная мера поддержки. Она позволяет предпринимателям на полгода отсрочить платежи по такой рассрочке за второй квартал текущего года.

По оценкам властей Москвы, этой мерой поддержки уже воспользовались 97 девелоперов, которые изменили назначение арендуемых ими участков под строительство или под реконструкцию. Инвесторам «предоставлена отсрочка по оплате арендных платежей за второй квартал 2022 года на шесть месяцев на общую сумму 4,81 млрд рублей», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города столицы Максим Гаман.