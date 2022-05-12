Владимир Ефимов: больше всего обращений через сервис «Московский инвестор» поступило в разделе «Торги»

Предприниматели столицы больше всего интересовались разделом торгов, а также городской землей и имуществом на онлайн-портале «Московский инвестор». С помощью этого сервиса бизнес может в режиме одного окна задать властям вопросы и присылать свои предложения. С момента запуска сервиса, в ноябре 2020 года, «Московским инвестором» воспользовались более полутора тысяч раз. Из них через раздел «торги» поступило 63% обращений (934 шт). Такой статистикой поделился 12 мая заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, второй по популярности категорией стал раздел «Земля и недвижимость»: по нему власти столицы зафиксировали более 380 обращений. Предприниматели также задают вопросы о поддержке малого и среднего бизнеса: таковых было 107.

Власти оценивают эту платформу как эффективную площадку для оперативной связи города и бизнеса. «Платформа позволяет быстро выявлять проблемы, касающиеся инвестиционной деятельности в столице, и находить способы их решения. Благодаря сервису большее число предпринимателей может узнать о мерах поддержки, которые предлагает Москва, воспользоваться ими и тем самым сохранить инвестиционную активность в сложившихся условиях. На данный момент представители бизнеса воспользовались «Московским инвестором» более 1,5 тысячи раз, 320 раз – только в этом году», — рассказал Владимир Ефимов.

Напомним, что всего на портале 9 разделов, в их числе такие как поддержка промышленности, налогообложение, подключение к инженерным сетям, лицензии. Сообщение, которое направляет пользователь, поступает в профильный департамент правительства Москвы. Если ответ не устроит автора, его повторное обращение рассматривает уже проектный офис при штабе по защите бизнеса.

По оценкам правительства Москвы, бизнесменов часто интересуют такие вопросы, как процедура проведения торгов, оформление документов при покупке земли, а также условия, на которых можно получить от города льготы. «Через онлайн-сервис предприниматели могут не только задавать вопросы, но и предлагать дополнительные меры поддержки – все они обязательно будут учтены и рассмотрены», — подчеркнул руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Направить обращение могут только зарегистрированные пользователи, сделать это можно как на сайте, так и через мобильное приложение Investmoscow. Поля, которые пользователь заполняет при регистрации, автоматически переносятся и в само обращение. «Поэтому предприниматель может сосредоточиться именно на описании своей проблемы, не тратя время на внесение типовой информации. После отправки обращения основная информация будет доступна в виджете на главной странице, а более детальная — в разделе «Мои обращения», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. По его словам, в большинстве случаев власти отвечают на обращение в течение 4-10 рабочих дней. В исключительных случаях срок ответа могут продлить до месяца.