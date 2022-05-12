Еще десять европейских компаний открыли счета в «Газпромбанке» для оплаты газа рублями

Число европейских покупателей российского газа, готовых платить за него рублями в соответствии с требованиями властей РФ, увеличилось до 20.

Как пишет Bloomberg, еще десять компаний завели для этих целей счета в «Газпромбанке», а 14 запросили документы, необходимые для открытия таких счетов. Названия предприятий в материале не приводятся.

Европейские страны на протяжении нескольких недель пытаются решить, как им выполнить условие об оплате за российский газ в рублях и не попасть при этом под санкции Евросоюза, введенные после начала спецоперации РФ на Украине. Согласно схеме, внедренной президентом Владимиром Путиным, приобретатели российского газа должны открыть два счета в «Газпромбанке»: в иностранной валюте и в рублях. Польша и Болгария отклонили эти требования, после чего «Газпром» прекратил поставки в обе страны.

В связи с тем, что приближаются сроки оплаты апрельских поставок для крупных западноевропейских покупателей, которые, соглашаясь на предложенный Кремлем механизм, возможно, боятся нарушить рестрикции ЕС, Россия предприняла шаги для устранения таких опасений, пишет агентство. Близкий к «Газпрому» собеседник издания рассказал, что сделка фактически завершается, как только клиент вносит иностранную валюту на счет «Газпромбанка». Дальнейшая конвертация в рубли происходит автоматически и не требует участия Банка России, который подпадает под санкции Евросоюза, пояснил он.

Отмечается, что премьер-министр Италии Марио Драги в среду, 11 мая, заявил, что компании могут платить за российский газ в рублях, не нарушая санкций. «Большинство импортеров газа уже открыли свои счета в рублях в ”Газпроме"», — цитирует агентство политика. Драги указал на то, что крупнейший импортер газа в Германии, которая наряду с Италией является крупнейшим потребителем газа из РФ, уже заплатил в российской валюте.

В конце марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому недружественные страны обязаны рассчитываться за газ из России в рублях.