3D-принтеры напечатают новую страницу в экономике России

В последнее время 3D-принтеры приобрели особую популярность в мире. В отдельных странах многие товары народного потребления производятся с использованием именно этих аппаратов. Аддитивные технологии уже давно являются очень важными для медицины. Их используют, например, при изготовлении зубных имплантов или сложных костных протезов.

В России 3D-печать чаще имеет место в промышленности. То же авиастроение без нее уже достаточно трудно представить. Наша страна, согласно статике GlobalData, в 2021-м году находилась на 11-ом месте в мире по производству и внедрению аддитивных технологий.

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Между тем, основная часть 3D-принтеров в Россию поставлялась из Германии и США. Также на отечественный рынок попадала японская техника. В настоящее время эти поставки прекратились из-за антироссийских санкций.

К счастью, помимо вышеперечисленных, заметную роль среди наших поставщиков играли и продолжают играть дружественные китайские производители, которые делают как сами принтеры, так и комплектующих для них. Скорее всего, продукция из Поднебесной останется на рынке, однако уход иностранных компаний должен сыграть на руку отечественным производителям.

Уже сейчас спрос на российские 3D-принтеры начал расти. Так, представитель компании «Царь 3D», специализирующейся на производстве больших принтеров FDM, отметил в комментарии «Эксперту», что фиксируют повышенный интерес к своей продукции. Используя благоприятную конъюнктуру, в фирме планируют расширить свои «владения» и принять активное участие в процессе импортозамещения.

Представитель другого производителя промышленных 3D принтеров Total Z заявил «Эксперту», что в данном сегменте на рынке появились свободные ниши из-за ухода польских и немецких фирм. При этом в Total Z отметили, что рост спроса на их продукцию в последнее был перманентным.

«Все проекты в данной области долгосрочные. От момента начала общения с заказчиками до заключения договора проходит в среднем 9 месяцев. А есть проекты, рассчитанные на период от 3 до 5 лет из-за специфики государственного бюджетного финансирования. Что-то определенное по растущему спросу можно будет сказать в следующем году», - заметил представитель Total Z.

В компании отметили, что уже наблюдают некоторое перераспределение бюджетов из исследовательских разработок в непосредственно производство. Например, в том же авиастроении, где у Total Z имеется ряд проектов.

«Ввод в эксплуатации самолета МС-21 перенесли на два года, но зато развертывают производство Ту-214 и Ил-96, тоже самое с двигателями ПД-35 и ПД-8. И в других отраслях есть такая же динамика», — добавил представитель компании.

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Однако главная проблема российского импортозамещения в сфере аддитивных технологий может заключаться в достаточно сильной зависимости производителей из РФ от импорта программного обеспечения, части номенклатуры оборудования и сырья.

Официальный дистрибьютер 3D-принтеров Anisoprint подтвердил в комментарии «Эксперту», что у сотрудничающих с ним компаний-производителей уже отмечаются сложности, например, с сырьём для армирующего волокна.

«Также мы ждём комплектующих от Bosh для запуска промышленного робота с нашей печатной головой. Не можем получить их уже несколько месяцев», — рассказал кандидат экономических, директор Anisoprint Роман Савченков.

Однако, часть экспертов полагает, что данную проблему можно решить: не все западные компании, несмотря на громкие заявления, прервали сотрудничество. Продолжается многовекторная торгово-экономическая работа с Китаем. Кроме того, есть вероятность, что 3D принтеры, а также комплектующие к ним будут поставляться в рамках параллельного импорта. Вопрос здесь лишь в увеличении стоимости логистики.

В целом же российские аддитивно-технологические компании продолжают работу в штатном режиме. Подтвердили это и в Anisoprint. Они, также, как и их отечественные конкуренты, планируют использовать момент увеличения спроса и продолжить расширение сферы интересов на отечественном рынке.