Акции дня: «Газпром» на коне, несмотря на санкции

Сложная геополитическая ситуация сыграла на руку акциям «Газпрома». По итогам торгов на Мосбирже в пятницу, 13 мая бумаги компании выросли на +2,15% до 235,52 рублей за штуку.

Надвигающийся энергетический кризис в мире прибавляет очков «Газпрому». Более 10 стран Евросоюза, который уже ввел пять пакетов санкций в отношении России, импортируют свыше 50% от всего внутреннего потребления газа из РФ. Таким образом, государства зависимы от российского энергоресурса. Ситуацию усугубило недавнее прекращение поставок через газа через Польшу, которая пополняла недостающий объем голубого топлива именно за счет газпромовского ресурса.

«Страны ЕС в разной степени зависят от российской энергетики. Речь главным образом идет скорее о природном газе, нежели о нефти. Нельзя в очередной раз не упомянуть положение Газпрома, как основного игрока в этой индустрии. Оно остается вполне устойчивым. Несмотря на некоторые перипетии, мы настроены оптимистично относительно бизнеса компании», - отметил главный аналитик ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий.

Индекс Мосбиржи к концу торгов поднялся на +0,42% до 2307,5 пунктов. Индекс РТС упал на -0,69% до 1132,23 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:53 мск составила 111,34 долларов за баррель (+3,62%). Российская валюта слабела – 65,25 рублей за доллар.

Российский рынок акций оказался под давлением геополитической ситуации и западных санкций, которые были введены после того, как Российская Федерация начала военную спецоперацию на территории республик Донбасса и Украины. После этого рынок вернулся к многолетним минимумам и пережил рекордное падение. Торги на Мосбирже не проводились месяц. Затем они были запущены в ограниченном режиме, сейчас к торгам допущены все акции.