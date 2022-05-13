S&P 500: на грани медвежьего рынка и рецессии

В четверг акции в США продолжали демонстрировать резкие смены направлений движения котировок, свойственные «медвежьим рынкам». Формально, потеряв более 20% от исторического максимума, на таковом находятся сейчас технологический сектор и акции роста, представленные, в частности, индексом Nasdaq Composite. Он упал примерно на 30% от ноябрьского пика.

Но вчера серьезная заявка на участие была подана и индексом широкого рынка S&P 500. Обновив в предпоследний час торгов минимум с марта 2021 года (3858,87 пункта), он едва не заглянул на территорию медведей, теряя 19,92% от исторического максимума.

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В оставшийся час с чем-то индекс резко (на 1,9%) подскочил, но закрыть день в плюс не смог. S&P 500 потерял 0,13%, а Dow Jones Industrial Average – 0,33%. Nasdaq Composite все же смог выскочить в «зеленую зону», но чисто символически – на 0,06%.

Сигналом для закрытия коротких позиций стали слова президента Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли о том, что повышение ставки шагом на 75 базисных пунктов не является первоочередным делом. Вялые слухи о таком варианте ее подъема, действительно, ходили на фоне последних данных по потребительской инфляции и индексу цен производителей. Но, на деле, в них особо не верили, так что это был лишь повод для фиксации прибыли.

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Согласно данным CME, срочный рынок приписывал вероятность 97,8% повышению на 50 б.п. на июньском заседании ФРС и 89,4% – такому же шагу на июльском. На сентябрь он и вовсе считал шансы на подъем на 25 б.п. и на 50 б.п. почти равными, но превышающими в сумме 94%.

Мэри Дейли, тем не менее, сочла нужным добавить, что экономика США достаточно сильна, чтобы успешно противостоять ужесточению денежно-кредитной политики. В этом, в самом деле, сейчас выражают сомнения слишком многие. Но выражения уверенности в победе ФРС в корне изменить ситуацию едва ли способны, ведь одним из главных скептиков становится сам широкий рынок акций.

В четверг Bloomberg приводил слова главного инвестиционного стратега CFRA Сэма Стовалла о том, что у большинства «медвежьих рынков» со времен II мировой войны было четыре общих черты. Это цикл ужесточения ставок, инверсия кривой доходности казначейских облигаций, геополитическая напряженность и рецессия, которая следовала в течение 12 месяцев. «В этом году остается нерешенным только один вопрос: скатимся ли мы в рецессию», — заметил он.

Снижения американских акций с самого начала XIX века крайне редко упускали случай стать предвестниками рецессий, хотя, конечно, не каждое падение становилось успешным прогнозом. Но, например, после II мировой войны пик на фондовом рынке перед рецессиями фиксировался всегда. В среднем, это случалось примерно за полгода до их начала, однако бывали отдельные опережения всего на недели или наоборот – на год с небольшим.

Это не должно сильно удивлять, ведь фондовый рынок – не просто точный барометр, суммирующий предсказания множества людей. Он еще и активный участник процесса. Потери денег на акциях, например, ухудшают настроения потребителей, а «медвежьи рынки» осложняют привлечение средств компаниями. По расчетам Bloomberg, за последние 95 лет S&P 500 падал на 20%, необходимые для признания рынка «медвежьим», 14 раз. И только в двух случаях (в 1987-м и 1966-м) в течение года после этого в США не случалось рецессии.

