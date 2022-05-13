Авиакомпания Nordstar запустит рейсы из Ставрополя в Екатеринбург и Норильск

Красноярская авиакомпания Nordstar в мае планирует начать перелеты по маршруту Ставрополь — Екатеринбург — Норильск и обратно.

«С 17 мая авиакомпания Nordstar начнет выполнение рейсов по маршруту Ставрополь — Екатеринбург — Норильск и обратно. Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и четвергам», — цитирует ТАСС сообщение аэропорта Ставрополя.

В Ставропольском крае расположены два международных аэропорта — аэродром в Минеральных Водах, который является крупнейшим на Северном Кавказе, и воздушная гавань в Ставрополе, из которой в настоящий момент осуществляются полеты в Москву и Санкт-Петербург.

Перевозчик Nordstar входит в структуру «Норникеля». Авиакомпания основана в 2008 году.

Накануне, 12 мая, Росавиация в очередной, уже 13-й раз, продлила режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен. На этот раз сообщается, что воздушные гавани останутся закрытыми до 19 мая. Не производятся полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Москвы, Сочи, Волгограда, а также Минеральных Вод и Ставрополя.