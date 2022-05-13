Банки снизили ставки по рублевым вкладам еще на 1%

По итогам первой декады мая средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях составила 12%. По сравнению с третьей декадой апреля она снизилась на 1%. Данные мониторинга опубликованы на сайте ЦБ.

«Результаты мониторинга в мае 2022 года максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц: I декада мая — 12,10%», — говорится в сообщении Центробанка.

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам резко выросла в начале марта — с 8,59% до 20,51% на фоне повышения Центробанком 28 февраля ключевой ставки с 9,5% до 20%. По итогам I декады апреля она снизилась до 16,58%.

В число банков, данные которых ЦБ использует для мониторинга ставок, входят Сбер, ВТБ, Тинькофф банк, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Альфа-банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие». ЦБ не учитывает ставки с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями, а также вклады, срок которых разделен на периоды с различными ставками.

Ранее «Эксперт» писал, что общий объем застрахованных средств, находящихся на счетах в российских банках, на 1 апреля составил 42,9 трлн рублей. По итогам I квартала он сократился на 4,7%. Сумма вкладов населения снизилась с начала года на 6,5%, индивидуальных предпринимателей — на 16,6%, юрлиц — на 4,9%, средств на счетах эскроу стало меньше на 19,7%, на депозитах для капремонта — на 6,5%. Средний размер вклада физических лиц составил 284 тыс. рублей, юридических лиц – 2,195 млн рублей.

