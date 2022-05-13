Денежная база в России за неделю снизилась на 99 млрд рублей

Объем денежной базы в узком определении, то есть выпущенных ЦБ наличных денег с учетом остатков в кассах банков, в России на 6 мая составил 14 трлн 355,5 млрд рублей. За неделю показатель снизился на 0,69%, или на 99,3 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте Банка России.

По данным на 29 апреля объем денежной базы составлял 14 трлн 454,8 млрд рублей. Абсолютного рекорда этот показатель достиг 4 марта (17 трлн 231,6 млрд рублей), резко увеличившись с 25 февраля на 1 трлн 962,1 млрд рублей (12,85%). С тех пор объем денежной базы уменьшается, показатель уже приблизился к уровню 4 февраля (14,352 трлн рублей).

В пресс-службе ЦБ уточнили, что денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что общий объем застрахованных средств, находящихся на счетах в российских банках, на 1 апреля составил 42,9 трлн рублей. По итогам I квартала он сократился на 4,7%. Сумма вкладов населения снизилась с начала года на 6,5%, индивидуальных предпринимателей — на 16,6%, юрлиц — на 4,9%, средств на счетах эскроу стало меньше на 19,7%, на депозитах для капремонта — на 6,5%. Средний размер вклада физических лиц составил 284 тыс. рублей, юридических лиц – 2,195 млн рублей.