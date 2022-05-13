Депутаты рижской думы проголосовали за снос памятника Освободителям

Депутаты рижской думы на своём пленарном заседании проголосовали за снос памятника Освободителям Риги. Как передаёт РИА Новости, за снос проголосовали 38 депутатов, против - семь, воздержавшихся не было.

«Поручить агентству Рижского самоуправления "Агентство памятников Риги" осуществить все необходимые работы по обеспечению демонтажа объекта», – говорится в тексте принятого документа.

Ранее «Эксперт» писал, 12 мая сейм Латвии проголосовал за поправки, которые разрешают снести памятник Освободителям Риги – депутаты в срочном порядке одобрили законопроект, прекращающий действие статьи латвийско-российского договора о сохранности мемориальных сооружений.

Таким образом, сейм в первом и окончательном чтении приостановил действие статьи 13 соглашения с РФ от 1994 года, что позволяет создать правовое основание для демонтажа памятника воинам-освободителям в парке Риги. За это проголосовали 70 депутатов, 18 высказались против, воздержавшихся не было.

Напомним, накануне Дня Победы латвийские власти устроили мощную антироссийскую кампанию, которая возымела обратный эффект. 9 мая к памятнику Освободителям Риги пришло огромное количество местных жителей с цветами. Рано утром 10 мая власти латвийской столицы решили сгрести принесённые букеты трактором.

Возмущённые этим рижане вновь пришли 11 мая к монументу и принесли ещё больше цветов, также они зажгли свечи. Прибывшая к памятнику полиция задержала несколько человек. А 12 мая экстренно собравшиеся на пленарное заседание депутаты сейма приняли это скандальное решение, которое почти наверняка ещё больше накалит ситуацию в республике.

