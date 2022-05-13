Глава Нацбанка Молдавии спрогнозировал повышение тарифов на газ

Глава Нацбанка Молдавии Октавиан Армашу заявил, что инфляция повлияла на стоимость природного газа. В этой связи он предупредил, что жителей республики ждёт повышение тарифа на «голубое топливо».

По словам главы Нацбанка, на конец апреля прирост цены газа за год составил 350,6%, что является заметным ростом, передаёт РИА Новости.

«Как мы видим, в последние месяцы стоимость газа выросла ещё сильнее, что потребует дальнейшей корректировки тарифов и придаст дополнительный импульс инфляционным процессам», – подчеркнул Армашу.

Глава Нацбанка при этом предположил, что власти Молдавии снова предложат жителям республики тарифные льготы, как это было в период с ноября 2021 года по апрель 2022 года.

Напомним, на текущей неделе годовой уровень инфляции в республике достиг рекордной отметки в 27,07%. Ранее Национальный банк принял решение об увеличении базисной ставки на 3 п. п. до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции.

Ранее «Эксперт» сообщал, что более трёх десятков зарубежных газовых компаний перестали получать газ из России. Таков жёсткий ответ российского правительства на экспроприацию собственности «Газпрома» Берлином и Лондоном.

