Горная отрасль уходит в «цифру»

Отечественной горной отрасли в последние месяцы пришлось столкнуться с очень длинным списком вызовов. К ним относятся экспортно-импортные логистические ограничения, рост себестоимости продукции, потеря доступа к технологиям, вопросы восстановительного ремонта, а также финансовые сложности, которые заставляют менеджеров экстренно заниматься приоритизацией расходов.

Ключевыми же решениями в контексте противостояния санкционному кризису стали отказ от формализма и ускорение при закупках, защита ключевых цифровых проектов, организация технологического скаутинга в России и странах Востока и пересмотр текущего списка партнеров.

Об этом свидетельствуют имеющиеся в распоряжении «Эксперта» материалы антикризисных сессий деловой программы прошедшей в конце апреля выставки MiningWorld Russia 2022, организованной MWR и входящей в ГК «ЦИФРА» компанией «ВИСТ». Своим опытом топ-менеджеры ведущих отраслевых компаний поделились в рамках Форума лидеров.

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Себестоимость добычи и логистические проблемы растут

«Горнодобывающая отрасль имеет большую гибкость и скорость в решении тех проблем, которые появились на рынке под влиянием геополитики и экономических ограничений. В отличие от того же нефтегазового сектора, горная добыча представлена большим количеством частных компаний, здесь больше поставщиков и потребителей, шире номенклатура выпускаемой продукции и меньше регуляторных ограничений в закупках. Это значит, что есть место для маневра: возможность быстро перестроиться на другие продукты взамен уходящих с рынка, ускоренно принимать решения о закупках, устанавливать новые партнерства для разработки необходимых для производства сервисов и аппаратных средств и так далее», — заявил в рамках мероприятия управляющий директор ГК «ЦИФРА» Павел Растопшин.

По его мнению, этими преимуществами в текущей ситуации важно успеть воспользоваться, применяя в том числе российские цифровые инструменты. Ведь кризис — это всегда не только сложности, но и новые возможности. И насколько широким будет их окно зависит во многом от актуальности и качества имеющегося в распоряжении антикризисного инструментария.

«В РФ более 10 тысяч карьерных самосвалов, из которых приблизительно половина — БЕЛАЗ, порядка 20% — Caterpillar, а остальные — Hitachi и Komatsu. На сегодняшний момент только БЕЛАЗ продолжает поставлять машины и выполнять обязательства в полном объеме. Таким образом, только в плане карьерных самосвалов значительная часть техники под угрозой — как в поставках, так и в выполнении поддерживающих и восстановительных операций. Кроме того, на одном лишь Кузбассе 80-90% крепей — зарубежного производства. Они требуют капитального ремонта каждые 2-3 года, чтобы продолжать добычу. Эту проблему нужно тоже решать в самое ближайшее время. Добавим к этому многочисленные и всем известные примеры по IT-оборудованию», — констатировал Павел Растопшин, описывая текущую картину в области обеспечения отрасли.

Конечно, повышение стоимости горного оборудования и необходимость искать его альтернативных поставщиков из-за санкций, ведут к увеличению себестоимости добычи угля. «Текущая ситуация, конечно, непростая. Если начинать с себестоимости, то, безусловно, санкционное давление на нас оказывает серьезное влияние. В первую очередь у нас возрастает цена оборудования, которое мы планировали в этом году закупать. Потому что даже те поставщики, которые не уходят с российского рынка, они сейчас увеличивают существенно стоимость продукции за счет изменения и усложнения схем логистических цепочек. При этом часть поставщиков у нас уходит с рынка, и мы, соответственно, в режиме пожарной команды ищем альтернативы, замены части оборудования», — прокомментировала ситуацию директор по автоматизации и цифровизации Угольного Дивизиона СУЭК Ирина Власова.

Однако не стоит «красить» всю отрасль в сплошной угольно-черный цвет. Есть и позитивные проблески. В плане импортозамещения горного оборудования успехами поделился председатель совета директоров ООО «АРМЗ Горные машины» Игорь Семенов. «Мы перевели 25% парка машин уранодобывающего комплекса страны на аккумуляторный ход. То есть сегодня 25% урана горно-шахтным методом добывается с помощью батарейных машин, произведённых в России», — заверил топ-менеджер.

«Первый приоритет в ближайшие месяцы — непрерывность и безопасность. Компании должны пересмотреть модель угроз и сценарии реагирования на них в условиях ухода с рынка тех или иных игроков. Второй приоритет — все то, что позволит отточено принимать управленческие решения, нацеленные на снижение себестоимости. На горизонте полугода и далее мы уже будем возвращаться к решениям класса “прорыв”», — отметил вице-президент по ИТ АО «РМК» Андрей Обухов.

«Для всех наших проектов мы построили матрицу рисков и поняли, где и какие проекты у нас могут задержаться, и мы не получим экономического эффекта, либо получим его с задержкой. Далее для этих проектов мы посмотрели, кто альтернативно может поставить оборудование, и оценили альтернативную логистику доставки. Поняли, где у нас риски есть и как мы их нивелируем. Мы начали этим заниматься сразу же, как только началась спецоперация, потому что понимали, что санкционное давление будет нарастать», — признал директор по цифровизации УГМК Сергей Федоров.

Одной из ключевых проблем, вставших в полный рост перед всей экономикой РФ после введения Западом санкций, стало нарушение логистических цепочек. Горнодобывающую отрасль «чаша сия», естественно, не миновала.

«У нас порядка 20% экспорта — это Западная Европа. Естественно, мы понимаем, что, скорее всего, в ближайшие три-четыре месяца эти потоки будут прекращены. Соответственно, мы продумываем перенаправление на восточный фронт, но тут встает вопрос с логистическими проблемами, потому что РЖД не вывозит те объемы грузов, которые мы готовы предоставить. С учетом в принципе усложнившейся ситуации с логистикой, сейчас РЖД тоже смотрит в сторону более маржинальных грузов. Не секрет, что уголь не является для них маржинальным грузом. Соответственно, есть большая вероятность, что вывоз угля в сторону Востока у нас тоже будет сокращаться», — предположила Ирина Власова.

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Ориентация на импортозамещение и цифровизацию

О переориентации горнодобывающих предприятий на новые рынки речь сейчас идет речь не только в плане экспорта товаров, но и в части замещения технологических позиций, которые стали недоступны из-за санкций. Альтернативы западным решениям компании ищут на российском рынке, считая, что сейчас лучшее время для инвестиций в отечественные разработки.

Стоит отметить, что такое стремление активно поддерживает Минпромторг РФ, еще в прошлом году перестроивший 90% своих мер поддержки в сторону обеспечения технологического суверенитета и импортонезависимости. Сейчас министерство развивает цифровые инструменты для облегчения предприятиям поиска новых партнеров.

Борьба с разрушением цепочек поставок в отрасли — задача долгосрочная. Для ее решения необходимо объединение сил государства, бизнеса, посредников и интеграторов. «Мы начали с переосмысления нашего партнерства с торговыми площадками, с маркетплейсами, B2B-площадками. Первой из таких площадок стал Газпромбанк, с которым мы запустили на базе их электронной торговой площадки сервис импортозамещения. На сегодняшний день мы готовы к партнерству в таком же режиме абсолютно со всеми сервис-провайдерами, крупными или малыми», — сообщил директор департамента цифровых технологий Минпромторга России Владимир Дождев.

Безусловно, все вопросы, касающиеся критичной инфраструктуры, должны теперь решаться во много раз быстрее, чем это делалось ранее. В связи с таким положением дел ряд предприятий принял решение отказаться от бюрократии и ускорить принятие решений о закупках в разы.

«Раньше мы могли принимать решения и подписывать договоры на какие-то большие деньги по основным технологическим материалам на протяжении полугода. Сейчас же мы уперлись в закупки, проанализировали всю нашу сетку по инвестициям, ремонтам, замене оборудования, запчастям, и увидели, что у нас 25 тысяч позиций, которые так или иначе критичны. Все они из западных стран. За 3 недели мы это количество уменьшили до 2,5 тысяч. И для них мы сейчас тоже ищем аналоги», — рассказал директор по трансформации УГМК Джахангир Махмудов.

В качестве примера он привел закупку же большой партии крупногабаритных шин, которая покрывала почти половину требуемого на предприятии объема. На нее ушло менее двух недель — с момента, когда был найден поставщик, до заключения контракта. Для отрасли это очень сжатый срок.

Текущая ситуация вынудила ускоряться в области закупок и продаж не только сами горнодобывающие предприятия, но и компании, поставляющие им различные услуги. «Мы пересматриваем где-то лимиты на закупку оборудования и вообще пересматриваем процессы внутри закупки оборудования. С чем столкнулись — цикл продажи занимает 3-4 недели. В текущих реалиях за 3-4 недели цена меняется 8 раз, клиент уже идет к другому — бизнес-модель рушится», — заметил вице-президент МТС Олег Алдошин.

«Бюрократия и формализм губят “антикризис”. Если мы находимся в сложной обстановке и нужно принимать быстрое решение, надо забывать про контроль и про регламенты на каком-то допустимом уровне, но ни в коем случае не пытаться за них держаться как за якоря. Действовать быстро сейчас — вот что важно», — подчеркнул Сергей Дунаев, директор по информационным технологиям «Северсталь Менеджмент».

Также он рассказал о сопутствующих сложностях при выборе поставщиков: «Если бы я выбирал единолично и имел бы возможность проверить, я бы проверил, что надежнее. Если бы я не имел возможности проверить, и это были бы первые взаимоотношения и с российским, и с китайским поставщиками, я бы купил российское. На мой взгляд, сейчас самое правильное время, чтобы начать инвестировать и поверить в своих. Главное, чтобы свои в действительности пытались сделать свое, а не просто наклеивали свои наклейки на коробки, которые приехали из того же Китая».

«У нас была большая работа по аудиту услуг, аудиту систем, базовых компонентов оборудования. Мы прорабатываем варианты замещения в Китае, в России и других дружественных странах», — поделился заместитель директора по автоматизации и цифровизации — руководитель направления развития цифровых технологий СУЭК Денис Семенихин.

Так или иначе, но российские производственники стремятся дать зеленый свет отечественным разработчикам, инвестируя в создание полигонов для тестирования и пилотирования их продуктов и сервисов. В подтверждение этого тезиса АО «Росгеология» объявило о начале отбора «песочниц» для тестирования и обкатки программных продуктов для обработки геологической информации.

«Мы даем не просто инфраструктуру, мы даем набор дата-сетов и специалистов-прикладников, которые позволяют валидировать функциональность продуктов и сформировать набор требований к дальнейшему их развитию», — отметил директор по информационным технологиям АО «Росгеология» Павел Соловьев.

Этот проект для государственной «Росгеологии» позволит закрыть критичный вопрос с импортозамещением в области решений для обработки геологической информации, где пока доминируют такие зарубежные компании, как Schlumberger, Emerson, CGG.

Впрочем, в вопросе импортозамещения в области информационных технологий участники высказались за рациональный подход. Это обусловлено тем, что на разработку отсутствующих замещающих решений потребуется время, и там, где переход на российский софт не является критичным, есть смысл пока сохранить то, что есть, и найти способы поддержки имеющихся систем даже без их развития.

В любом случае, представители ведущих компаний не ожидают сворачивания уже внедренных цифровых систем и остановки цифровизации.

«Python никто не запретил, решения open source нам доступны, мы должны более широко их использовать. Сейчас нам менее доступны какие-то коробочные решения западного производства. Это значит, что нам нужно отталкиваться не от них, а от клиентских путей, и делать более качественные эргономичные системы, которые приспособлены для решения конкретной задачи. Такая микросервисная картина даст больше гибкости, и в конечном итоге принесет и качество, и дополнительные экономические эффекты», — указал вице-президент по информационным технологиям ЕВРАЗа Артем Натрусов.

«Цифровизация для нас ни что иное, как еще один рычаг для дальнейшего повышения операционной эффективности. Цифра ради цифры нам неинтересна. Цифра нам интересна ради получения результата — будь то повышение уровня безопасности труда, увеличение выручки, рост объемов продукции. Каждое цифровое мероприятие у нас направлено на достижение конкретной цели. Да, безусловно, это требует от нас иных компетенций и это определенный вызов, но я уверен, что на этот вызов мы сможем достойно ответить», — заверил Джахангир Махмудов.

Надежные партнеры позволят пройти любой кризис

С учетом усиливающейся цифровизации и, возможно, долгосрочным характером глобальных проблем, совершенствование цифровых навыков в горной отрасли становится как никогда важной задачей, причем как в плане пользования новыми инструментами, так и в плане управления цифровым развитием. В этом направлении предрекается дальнейшее приложение усилий и горных предприятий, и IT-поставщиков. А образовательные учреждения отрасли готовятся развивать программы подготовки кадров для Горной индустрии 4.0. Акцент при этом делается на обучение на базе отечественных решений.

«Мы открыли 4 новых лаборатории совместно с компанией БЕЛАЗ и ГК “Цифра” по освоению новых цифровых компетенций, пересмотрели планы по внутреннему переобучению наших преподавателей цифровым компетенциям и ускорили их. Сейчас все то, что мы хотели сделать за 3 года, мы сделаем в этом году по внутреннему обучению», — проинформировал директор Учебно-научного центра цифровых технологий Санкт-Петербургского горного университета Юрий Жуковский, подчеркнув, что ВУЗ ведет работу по «втягиванию» российских IT-поставщиков в программы обучения и переобучения преподавателей и специалистов для горной отрасли.

В непростых экономических и политических условиях топ-менеджеры горных компаний акцентируют внимание на необходимость развития у персонала всех звеньев антикризисных навыков, среди которых называются способность к сотрудничеству, готовность смотреть на задачу не только в рамках своих обязанностей и выполнять новую для себя работу, умение брать ответственность и отделять важное от второстепенного.

Андрей Обухов, отвечая на вопрос о самом полезном антикризисном решении последних двух месяцев, подчеркнул: «Главное, что позволяет пройти любой кризис — это надежные партнеры. Одно из действий, которые были нами выполнены — это коммуникация со всеми партнерами, подтверждение готовности выполнения тех или иных обязательств, определение наличия у них каких-то сложностей и отклонений в работе, чтобы четко понимать, на кого можно опереться, а где нужно искать альтернативу».

В свою очередь, Игорь Семенов выделил поддержку коллег по отрасли среди ключевых тактических антикризисных мероприятий: «Важное тактическое решение, которое мы приняли у себя, это подставили свое плечо крупнейшим горнодобывающим компаниям в части поставки запасных частей, компонентов и локализованных технологий».

В подтверждение тезисов о важности партнерств на Форуме лидеров горнодобывающей отрасли ГК «Цифра» подписала два соглашения о сотрудничестве. Первое — с группой компаний «Антей» в области обеспечения горных предприятий качественной диспетчеризацией ГТК. Второе — с «АРМЗ Горные машины» в области тестирования беспилотной горной техники в условиях Арктики.