Илон Маск заявил о приостановке сделки по приобретению Twitter*

Предприниматель Илон Маск сообщил о приостановке сделки по покупке Twitter (социальная сеть заблокирована на территории России по требованию Гепрокуратуры РФ).

Соответствующий пост появился на странице Маска в этой соцсети, передает РБК.

«Сделка по Twitter временно приостановлена в ожидании поступления деталей, подтверждающих расчеты, согласно которым фальшивые учетные записи и учетные записи, использовавшиеся для спама, действительно составляют менее 5% от всех пользователей», — приводит агентство слова бизнесмена.

Ранее основатель Tesla и SpaceX заявлял, что одним из его приоритетов будет удаление «спам-ботов» с платформы.

О том, что Маск покупает соцсеть за $44 млрд, стало известно 25 апреля. Ожидается, что сделка будет закрыта в текущем году после одобрения акционерами и получения разрешений от регулирующих органов.

*соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры