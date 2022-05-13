«Полюсу» разрешили продолжить обращение депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже

Крупнейший российский производитель золота «Полюс» получил от правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями разрешение сохранить программу депозитарных расписок.

«Компания получила разрешение от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации на сохранение своих программ депозитарных расписок», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы «Полюса».

Ранее о получении аналогичных разрешений сообщили компании «Норникель» и НОВАТЭК.

Президент России Владимир Путин 16 апреля подписал закон, запрещающий размещение депозитарных расписок российских компаний на иностранных площадках. При этом эмитенты могут сохранить программы расписок, получив разрешение правительственной комиссии. О направлении соответствующего ходатайства в правкомиссию ранее рассказали несколько крупных эмитентов с зарубежным листингом; первым о положительном решении заявил накануне, 12 мая, «Норникель», ранее сегодня стало известно об аналогичном решении по НОВАТЭКу. Об отклонении ходатайства сообщал «Газпром».

Компания «Полюс» лидирует среди золотодобывающих компаний мира по запасам золота и занимает четвертое место по объему производства. Ключевые предприятия компании находятся в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия), им принадлежат пять действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства. В конце марта «Полюс» сообщил об успешном погашении выпуска долларовых еврооблигаций.