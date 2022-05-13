Концерт Дениса Мацуева

В этот вечер артист разделит сцену со своими коллегами и друзьями: лауреатом международных конкурсов скрипачом Гайком Казазяном, альтистом Сергеем Полтавским и лауреатом международных конкурсов, обладателем серебряной медали Международного конкурса имени П.И. Чайковского – Александром Раммом (виолончель).

В этот вечер в зале будет звучать музыка великих классиков. В первом отделении Денис Мацуев сольно исполнит «Времена года» Петра Ильича Чайковского. А во втором отделении концерта прозвучит легендарный фортепианный квартет Рихарда Штрауса.

Мацуева называют гением фортепиано, смелым новатором, исполином классической музыки. Кажется, его имя известно каждому – даже тем, кто никогда не интересовался искусством. Феномен Дениса Мацуева – в его неиссякаемой энергии, редком сочетании таланта, харизмы, щедрого обаяния и бешеной трудоспособности, а главное – в стремлении донести красоту и богатство музыки до каждого слушателя, вне зависимости от его возраста и образования.

Сегодня Денис Мацуев – желанный гость лучших концертных залов мира, непременный участник и организатор крупных музыкальных фестивалей, постоянный партнёр ведущих симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки и стран Азии. За время своей головокружительной карьеры музыкант выступил с 27 оркестрами по всему миру. Его имя неразрывно связано с русской фортепианной школой, неизменным качеством концертных программ, новаторством творческих концепций и глубиной художественных интерпретаций.

27 мая 2022 года, 19:00

Большой зал Московской консерватории

6+

Денис Мацуев (фортепиано)

Гайк Казазян (скрипка)

Александр Рамм (виолончель)

Сергей Полтавский (альт)

В программе:

П. Чайковский

Р. Штраус Фортепианный квартет до минор