Космодром «Байконур» будет модернизирован

Введенные в отношении России санкционные ограничения не повлияли на планы глубокой модернизации объектов наземной инфраструктуры ракетно-космического комплекса «Зенит-М», располагающегося на Байконуре. Реализуемость проекта модернизации, носящего название «Байтерек», подтвердили участники состоявшегося в пятницу профильного совещания.

Как сообщает официальный сайт «Роскосмоса», на переговорах руководства Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) и СП «Байтерек» обсуждался ход реализации указанного проекта и дополнительные мероприятия по снижению рисков в связи с принятыми в отношении России санкциями. Обе стороны указали, что, несмотря на нынешние условия, проект будет воплощен в жизнь. Этому дополнительно будет способствовать координация действий, о которой договорились участники встречи.

Как отдельно указывается, реализованный проект позволит осуществить пуск новейшей отечественной ракеты «Союз-5».

Также сообщается, что накануне был уточнен состав и объем ремонтно-восстановительных и профилактических работ оборудования стартового и технического комплексов, подлежащих модернизации. Была проведена и проверка функций означенных комплексов. Указанные работы произвели специалисты НИИ СК, Космического центра «Южный» и организаций кооперации на площадках N 42 и N 45 космодрома Байконур (космический ракетный комплекс «Зенит»).

«Союз-5» — перспективная российская двухступенчатая ракета-носитель, способная выводить на орбиту до 17 тонн полезного груза.

