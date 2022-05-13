Кремль озвучил главное условие выхода украинских боевиков с «Азовстали»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков озвучил главное условие выход украинских боевиков с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. По слова представителя Кремля, это станет возможным, если боевики сложат оружие, передаёт РИА Новости.

«Мы исходим из слов нашего президента Владимира Путина, в которых шла речь о возможности всех гражданских выйти с территории завода и покинуть эту территорию в любом направлении по их выбору, что и было осуществлено, – подчеркнул Песков. – Что касается военных, то было сказано, что они также могут выйти, сложив оружие».

При этом пресс-секретарь российского лидера пообещал, что к сдавшимся в лен будут относиться соответствующим образом, а всем раненым окажут необходимую медицинская помощь.

«Эти слова нашего президента – это команда верховного главнокомандующего, она вот то, из чего мы исходим», – сказал руководитель пресс-службы главы государства в ходе ежедневного брифинга для журналистам.

Как ранее писал «Эксперт», глава ДНР Денис Пушилин заявил, что все мирные жители эвакуировались с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«По нашей информации, гражданских там не осталось, соответственно, руки у наших подразделений развязаны», – подчеркнул он, добавив, что в настоящее время украинские военные испытывают дефицит боеприпасов, однако всё ещё продолжают оказывать сопротивление.

