Лондон выдал лицензию «дочке» Альфа-банка на завершение операций до мая 2023 года

Великобритания выдала лицензию нидерландской «дочке» Альфа-банка — Amsterdam Trade Bank (ATB) — на завершение операций сроком до 12 мая следующего года.

Генеральная лицензия опубликована на сайте британского правительства. Согласно документу, ATB разрешается выплачивать вознаграждения, пособия и пенсии сотрудникам, отчислять налоги и осуществлять платежи поставщикам товаров и услуг. Также банку дозволены платежи в связи с любым производством по делу о несостоятельности, связанным с ATB, а также закрытие любых позиций, реструктуризация кредитов или другой задолженности.

Ранее срок на сворачивание операций ATB продлило американское министерство финансов, однако его лицензия истекает 12 июля этого года, отмечает «Интерфакс».

Альфа-банк находится под британскими санкциями с конца марта.

Amsterdam Trade Bank N.V. основан в октябре 1994 года в Нидерландах, ключевые виды деятельности — торговое финансирование (нефть и газ, черная и цветная металлургия, аграрный бизнес), а также финансирование инвестпроектов и морских судов. АTB обслуживал предприятия по добыче и переработке природных ресурсов, производству товаров, судовладельческие компании и международных грузоперевозчиков. По состоянию на 2021 год доля Альфа-банка в ATB — 78,36%.

В конце апреля окружной суд Амстердама объявил Amsterdam Trade Bank банкротом.

Альфа-банк принадлежит люксембургской ABH Holdings, у которой в марте поменялась структура акционеров: Герман Хан и Алексей Кузьмичев, владевшие 21% и 16,3% акций соответственно, вышли из числа совладельцев. У банка осталось пять миноритарных акционеров, доля каждого из которых не является контролирующей. Крупнейшим акционером (41% акций) оказался Андрей Косогов, один из основателей финансового бизнеса «Альфа-групп». Другие акционеры сохранили долю владения: Петру Авену принадлежит 12,4%, Михаилу Фридману — 32,9%, UniCredit S.p.A. — 9,9%, Mark Foundation for Cancer Research — 3,9%.