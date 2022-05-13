Маркетплейсы приготовились продавать товары из списка параллельного импорта

Три крупнейших российских маркетплейса: «Яндекс.Маркет», Ozon и Wildberries, разрешили реализацию на своих площадках товаров из списка параллельного импорта. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний. Эти решения они приняли сразу после того, как Минпромторг опубликовал приказ, разрешающий ввоз в страну без согласия правообладателей более 50 категорий товаров.

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«Пока конкретной продукции из этого списка на площадке нет, потому что не все продавцы успели изучить правовую базу и возможности. Но у многих есть заинтересованность в этом. Такая мера важна с точки зрения обеспечения необходимого для российских потребителей ассортимента, она также дает предпринимателям возможность предоставлять своим клиентам широкий выбор товаров. Сегодня около 90% ассортимента сервиса формируют именно продавцы», — рассказал представитель Ozon.

По словам представителя Wildberries, решение Минпромторга позволит нарастить запасы товаров первой необходимости, будет способствовать стабилизации цен и созданию новых рабочих мест. Однако гендиректор облачного сервиса «Мойcклад» Аскар Рахимбердиев указал, что с выяснением точного происхождения товара на маркетплейсах могут возникнуть сложности, так как лицензии на товарный знак смогут предъявить только посредники, а их может быть несколько. При этом он отметил, что на маркетплейсах и раньше не особо следили за авторским правом, блокируя товары лишь в случае жалоб от владельца марки или официального представителя.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что на первых порах товары из списка параллельного импорта будет реализовывать именно малый и средний бизнес на площадках маркетплейсов. Крупные игроки, по его словам, пока не готовы брать на себя риски по работе с такой схемой и выступать самостоятельной стороной договора купли-продажи, они предпочтут быть посредниками, предоставляя свою витрину.

Ранее «Эксперт» писал, что министерство промышленности и торговли РФ опубликовало зарегистрированный в Минюсте перечень товаров, которые можно будет ввозить в Россию альтернативным способом без согласования с правообладателями. В список товаров для параллельного импорта вошли автомобили и запчасти для них (Tesla, Toyota, Land Rover, Jeep, Isuzu, Jaguar, Chrysler, Bentley, Mitsubishi, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Rolls-Royce, Bugatti); двигатели и их части (Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen); смартфоны и техника (Apple, Asus, HP, GoPro, Panasonic, Samsung, Nokia, Sony, Intel, Dell, LG, Toshiba); бытовая техника (Electrolux, Miele, Siemens, Dyson, Philips); игровые приставки (XBox, PlayStation, Nintendo); фармацевтическая продукция (O.B., Carefree); а также оборудование для различных отраслей.

