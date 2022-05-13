Минфин отчитался о расходах на нацпроекты

Расходы федерального бюджета на реализацию национальных проектов по данным на 1 мая исполнены на 1 трлн рублей или 36,2% от годового плана. Лидерами по освоению средств стали нацпроекты «Наука и университеты» (49,5%), «Здравоохранение» (48,6%) и «Жилье и городская среда» (47,2%). Это следует из статистики, представленной на сайте Минфина.

«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов – по состоянию на 1 мая 2022 года – составило 1 055,7 млрд рублей или 36,2 % от плановых бюджетных назначений», — сообщили в Минфине.

Помимо тройки лидеров, высокие результаты по расходованию выделенных бюджетных средств демонстрируют нацпроекты «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (транспортная часть)» (45,6%), «Демография» (44,7%), «Туризм и индустрия гостеприимства» (43,9%) и «Производительность труда» (40%).

Расходы по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» исполнены на 24,2%, «Безопасные качественные дороги» – на 23,6%, «Экология» – на 21,7%, «Образование» – на 19,6%, «Международная кооперация и экспорт» – на 16,3%.

На остальные нацпроекты средства бюджета израсходованы менее чем на 16%: по «Культуре» – на 15,7%, по «Цифровой экономике Российской Федерации» – на 15,2%,

Ранее «Эксперт» писал, что расходы федерального бюджета РФ в январе-апреле 2022 года выросли почти на 25% к уровню аналогичного периода прошлого года. Как сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, за четыре месяца существенно выросли и доходы бюджета, в основном, за счет «резкого роста нефтегазовых поступлений». Динамика доходов позволила правительству существенно увеличить резервный фонд.

