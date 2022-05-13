Мишустин сообщил о значительно выросших бюджетных расходах

Расходы федерального бюджета РФ в январе-апреле 2022 года выросли почти на 25% к уровню аналогичного периода прошлого года, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на совещании о ходе исполнения бюджета в текущем году. По его словам, за четыре месяца существенно выросли и доходы бюджета, в основном, за счет «резкого роста нефтегазовых поступлений».

«Динамика доходов позволила правительству существенно увеличить резервный фонд. В начале мая принято решение направить в него дополнительно почти 800 млрд рублей, а в целом с начала года он пополнился больше чем на 1,4 трлн рублей. Ситуация с доходами также позволила увеличить и расходы. В январе – апреле они выросли почти на четверть относительно аналогичного периода прошлого года», — цитирует пресс-служба Мишустина.

Председатель правительства подчеркнул, что в текущем году главными задачами станут сохранение рабочих мест, поддержка наиболее уязвимых категорий россиян, обеспечение финансовой и ценовой стабильности. Именно на это будут ориентированы все механизмы экономической политики.

Он также отметил, что меры поддержки бизнесу и производствам во всех отраслях включаются в план первоочередных действий. Финансовое обеспечение его мероприятий, если суммировать не только прямую поддержку, но и отсрочки по налогам, составит порядка 5 трлн рублей. В целом же, размер бюджетного стимула, по словам Мишустина, в этом году превысит 8 трлн рублей.

Ранее «Эксперт» писал, что резервный фонд правительства РФ пополнится на 791,6 млрд рублей за счет дополнительных нефтегазовых доходов, полученных в 2022 году. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Эти средства планируется задействовать в том числе для реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильности российской экономики в условиях санкций.

