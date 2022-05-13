Мотоциклистам упростят получение полисов ОСАГО

Банк России предложил сделать более сбалансированной систему прямого возмещения убытков в ОСАГО, когда потерпевший в аварии обращается за выплатой к своему страховщику, а не в компанию виновника ДТП. В ЦБ подготовили проект указания, скорректировав правила взаиморасчетов между страховщиками с учетом типов транспортных средств. Это должно повысить доступность полисов автогражданской ответственности, в частности, для мотоциклистов.

«Из-за особенностей текущей системы расчетов определенные категории автовладельцев, например мотоциклисты, получают от своей страховой компании выплату больше, чем она потом получит от страховщика виновника. Страховать таких автовладельцев становится невыгодно. Банк России предлагает скорректировать правила взаиморасчетов между страховщиками — в частности, учитывать тип транспортных средств. Это позволит сделать взаиморасчеты более справедливыми, что увеличит доступность полисов», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что из-за высокой неопределенности цен оригинальных запчастей для автомобилей иностранного производства и проблем с их доступностью Банк России в качестве временной меры предложил рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом стоимости их аналогов.

