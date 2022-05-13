Ставка Европы на норвежский газ может провалиться

Обещание правительства Норвегии Брюсселю помочь Евросоюзу избавиться от российского газа вызвало в северном королевстве раскол. Левая оппозиция считает, пишет Politico, решение Осло увеличить добычу газа ошибочным и намерена против него бороться.

Отказ от российского газа потребует замены огромных объемов голубого топлива из России. В 2021 г. ЕС купил у Москвы приблизительно 155 млрд м³ газа или около 40% суммарного импорта. Российский газ в Брюсселе планируют заменить возобновляемыми источниками энергии и газом от альтернативных поставщиков, в том числе и Норвегии, которая является самым близким и надежным поставщиком, а также третьим производителем газа в мире. С прицелом на норвежский газ строится Балтийский газопровод, по которому Польша будет получать 10 млрд кубометров газа с норвежских месторождений в Северном море.

Решение частично решить проблемы отказа от российских энергоносителей при помощи норвежского газа, на первый взгляд, устраивает всех: и европейцев, которые всерьез намерены отказаться от российских нефти, газа и угля, и, конечно, норвежцев, которым не помешают лишние деньги. Однако свободного газа у Осло нет. Это значит, что для помощи Европе левоцентристскому правительству придется наращивать его добычу. Причем, делать это придется на новых месторождениях на шельфе Северного моря и других морей.

Статья по теме: Попытки Германии купить газ у Катара столкнулись с неожиданной проблемой

Ларс Хальтбреккен отвечает в оппозиционной Социалистической левой партии (SV) за энергетику и климат. Он считает, что события на Украине, которые ускорили отказ ЕС от российских энергоносителей, являются для властей лишь предлогом увеличить добычу ископаемых видов топлива. SV возражает против добычи Норвегией нефти и газа и по этой причине в прошлом году даже отказалась входить в коалиционное правительство.

По расчетам Хальтбреккена, «новый» газ Норвегия сможет начать поставлять через 15-20 лет, но к тому времени многие страны перейдут на возобновляемые источники энергии. Поэтому, делает он вывод, искать новые месторождения и добывать дополнительные объемы газа будет стратегической ошибкой, которая, к тому же, нанесет большой вред окружающей среде.

Противодействие SV замедлит, а может, и вовсе остановит планы правительства бурить новые скважины в шельфе, например, Баренцева моря. Между тем, правительство меньшинства вынуждено полагаться на поддержку 13 депутатов от «левых социалистов» в стортинге, парламенте Норвегии, при принятии важных решений.

Статья по теме: Россия ввела частичное газовое эмбарго против Евросоюза

Для Европы сопротивление норвежских левых планам добывать газ из шельфа – очередное подтверждение трудностей, с которыми Брюсселю придется столкнуться в поисках альтернативных источников поставок энергоносителей. Едва ли европейское начальство успокоят слова заместителя министра нефти и энергетики Норвегии Амунда Вика, который заверил Брюссель, что королевство – надежный партнер как в отказе Европы от российских энергоносителей, так и в переходе к возобновляемым источникам энергии.

Если доля российского газа составила в 2021 году почти 40% европейского газового импорта, то Норвегия дала четверть (25%). При этом норвежские газовики сейчас выкачивают максимум газа из действующих месторождений.

Оператор газопроводов Gassco поставил в прошлом году 113,2 млрд кубов газа. В марте текущего года правительство распорядилось увеличить добычу еще на 1,4 млрд кубов, главным образом, за счет месторождений Осеберг и Хейдрун. Возобновление добычи на закрытом на время пандемии в 2020 году месторождении Снёвит даст еще 5-7 млрд кубометров газа.

По оценкам аналитика Rystad Energy Николин Бромандер, в этом году Норвегия сможет увеличить добычу газа максимум до 126,5 млрд м³. Однако долго поддерживать столь высокий для северного королевства уровень добычи будет невозможно, потому что работу приходится регулярно прерывать для ремонта оборудования. Кроме этого, ряд норвежских газовых месторождений, включая такое крупное, как, например, Тролль в Северном море уже значительно истощены. Это значит, что в следующем десятилетии добыча на них начнет падать. На поиски же новых месторождений и освоение их потребуется время. К тому же, общественное мнение в северном королевстве настроено против нефтегазового сектора. SV в прошлом году договорилась с правительством о запрете отдельных видов геологической разведки как минимум до 2023 года. Хальтбреккен сейчас намерен продлить и расширить это соглашение с властями. Он уверен, что необходимо тратить силы и деньги на развитие возобновляемых источников энергии, а не нефтегазового сектора.

В стортинге 169 депутатов. Левым социалистам получить большинство в их кампании запретить разведку на шельфе будет трудно, потому что увеличение добычи поддерживают две правительственные партии и две крупнейшие оппозиционные правоцентристские партии. SV же может рассчитывать на поддержку лишь «зеленых», которые представлены в парламенте только тремя депутатами. Однако их наверняка поддержат мощные и влиятельные в королевстве многочисленные организации по защите окружающей среды, протесты которых недавно уже закрыли нефтяной терминал на побережье и главные дороги в столице. Это значит, что выполнить обещание помочь Европе отказаться от российского газа и увеличить для этого его добычу в окружающих морях, норвежскому правительству будет нелегко.