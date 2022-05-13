НОВАТЭКу вслед за «Норникелем» разрешили сохранить листинг GDR за рубежом

НОВАТЭК получил разрешение на продолжение программы глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже.

«Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешила ПАО "НОВАТЭК" не прекращать программу глобальных депозитарных расписок и продолжить их обращение за пределами Российской Федерации», — сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что НОВАТЭК запросил разрешение комиссии 5 мая.

Компания располагает разрешением на обращение за пределами России 29,99% уставного капитала.

В 2005 году НОВАТЭК осуществил листинг GDR на Лондонской фондовой бирже. Соотношение глобальных депозитарных расписок компании к обыкновенным акциям составляет один к 10.

Президент России Владимир Путин 16 апреля подписал закон, который запрещает размещение депозитарных расписок российских компаний на иностранных площадках. При этом эмитенты могут сохранить программы расписок, получив разрешение правительственной комиссии. О направлении соответсвующего ходатайства в превкомиссию ранее рассказали несколько крупных эмитентов с зарубежным листингом; первым о положительном решении заявил накануне, 12 мая, «Норникель». Об отклонении ходатайства сообщал «Газпром».