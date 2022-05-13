Производитель каш Nordic закрыл сделку по продаже бизнеса в РФ на 1,5 млн евро

Финский производитель продуктов питания Raisio закрыл анонсированную ранее сделку по продаже потребительского бизнеса в России компании «Копэкер Агро».

Как уточняет пресс-служба компании, договор купли-продажи был подписан 29 апреля. Сделка зарегистрирована в России накануне, 12 мая; в настоящий момент бизнес ООО «Райсио Ньютришен» передан покупателю. Общая сумма сделки составила 1,5 млн евро.

Сообщается, что в связи с продажей потребительского бизнеса в России Raisio понесет убыток в размере 3,6 млн евро.

На российском и белорусском рынках компания выпускала, в частности, хлопья, крупы и хлебцы под брендом Nordic. Права на бренд в обеих странах проданы эстонской Nordgate Trading Oü.

Помимо продуктов питания, бизнес Raisio в России включал экспорт рыбных комбикормов с подразделения Raisioaqua в Финляндии. На РФ приходилось около 65% поставок компании; в начале марта экспорт был приостановлен.

По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «Райсио Ньютришен» в прошлом году составила 789 млн рублей, чистая прибыль — 76,6 млн.

Компания «Копэкер Агро», согласно информации на ее сайте, входит в число лидеров российского рынка контрактного производства и упаковки продуктов питания.

В этом месяце занимающаяся производством и обжаркой кофе семейная финская компания Paulig объявила о закрытии сделки по продаже своего российского подразделения ООО «Паулиг Рус». Покупателем стал гражданин Индии Викас Сои, занимающий пост управляющего директора конкурирующей с финнами Milagro Beverage Company.

В конце апреля группа компаний «Велком» выкупила у финской Valio Group, которая заявила об уходе из России одновременно с Paulig, право на бренд Viola, а также завод, производящий товары этой линейки; булочно-кондитерский холдинг «Коломенский» приобрел российский бизнес финской компании Fazer.