Путин предложил членам Совбеза РФ оценить обстановку в мире

Президент РФ Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности России на оперативном совещании обсудить нынешнюю ситуацию в стране и мире, дав ей оценку.

Открывая совещание российский лидер предложил обменяться оперативной информацией по текущим вопросам, передаёт РИА Новости.

«Давайте поговорим, каждый по своей линии. Оценим ситуацию, обстановку. Уверен, будет о чем поговорить. Мы делаем это вне рамок повестки дня. Сегодня проведём нашу встречу без предварительной повестки», – подчеркнул он.