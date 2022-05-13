Россиянам предложат ипотеку-гибрид. Это что?

Российские банки прорабатывают возможность запуска комбинированной ипотечной программы, сочетающей льготную и рыночную ипотеки. Участие в предоставлении подобных займов, скорее всего, смогут принимать застройщики, которые будут в отдельных случаях субсидировать ставку по части такого кредита, сообщает ТАСС. О планах по разработке подобных программ сообщили в ВТБ, ПСБ, ДОМ.РФ и Росбанке.

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С 1 мая ставка по льготной ипотеке на новостройки была снижена с 12% до 9%, а сама программа продлена до конца 2022 года. Ее льготные условия устанавливают лимит кредита в 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 миллионов — для других регионов. До сих пор, если заемщик не укладывался в эти суммы, ему приходилось оформлять ипотеку на рыночных условиях. Теперь лимиты увеличиваются до 30 млн рублей в четырех столичных регионах и до 15 млн в остальных — при сочетании этой программы с рыночной или другой субсидированной ипотекой.



Например, Сбербанк сообщил, что уже увеличил максимальную сумму кредита по ипотеке с господдержкой, при котором сумма, выходящая за пределы лимита в 12 млн рублей для столичных регионов и 6 млн рублей для остальных будет субсидироваться банком за счет комиссионного вознаграждения от застройщиков-партнеров. По данным банка на начало мая, такая программа доступна для жилья от застройщиков ПИК, ФСК, Самолет, ГК Брусника, MR Group, МИЦ, Level Group и др.

Без вторички не сработает

Это ожидаемый шаг со стороны банков и застройщиков, говорит старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. По льготной ставке в 9% годовых государство субсидирует сумму до 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 6 млн рублей — для других регионов РФ. Учитывая рост цен, для столичного региона это, в общем, небольшая сумма, которая не позволяет претендовать даже на покупку двухкомнатной квартиры с минимальным первоначальным взносом.

Увеличение лимита до 30 млн рублей расширит возможности выбора, уверен эксперт. Другой вопрос, будет ли на рынке достаточное количество платежеспособных заемщиков, которые смогут брать в ипотеку суммы в районе 30 млн рублей и выплачивать кредит. По ставке 9% на горизонте 20 лет заемщик переплачивает примерно в 1,5 раза, а на горизонте 30 лет — в 2,5 раза, при этом ежемесячный платеж может находиться в районе 200 тыс. рублей и выше. Пока это достаточно большие суммы даже для московского региона.

В принципе, застройщики и раньше субсидировали ипотечные программы, напоминает Гусятников. Еще в 2020 году многие из них отказались от скидок и начали предлагать покупателям квартиры за полную стоимость, но со сниженной процентной ставкой по ипотеке. Расширение программы льготного кредитования для первичного жилья — это, конечно, хорошо. Но необходимо распространять подобные программу и на вторичку. Невозможно стимулировать только первичный рынок, все должно развиваться пропорционально. Очень многие покупатели приходят за новостройками после продажи всей недвижимости на вторичном рынке.

В последние месяцы при высоких ипотечных ставках такие сделки были ключевыми на рынке, добавляет эксперт. Если вторичка по-прежнему будет оставаться непривлекательной для покупателей из-за слишком высоких ставок по ипотеке, то особого смысла в увеличении суммы кредита нет. Сейчас доходы населения сокращаются из-за высокой инфляции; более того, увеличиваются риски потери работы. В такой ситуации брать большие ипотечные кредиты — не самое разумное решение.

Нужна ли льгота, если можно без

Комбинированная гибридная ипотека предполагает покупку недвижимости сразу по двум программам, разделяя часть заемных средств под разные условия (ставки), поясняет начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. По его словам, такой вариант может быть интересен в первую очередь тем, кто принял решение приобрести дорогую недвижимость, сумма кредита по которой больше лимитов по льготной ипотеке. Это либо квартиры с большим метражом, либо в домах высокого класса.

Как правило, продолжает эксперт, потребителями таких ипотечных продуктов становятся граждане с подтвержденными доходами выше средних, чтобы суммы были одобрены банками. Ранее им бы приходилось делать более высокий первоначальный взнос, так как льготные программы имели лимиты. Многие могли отказываться от таких покупок из-за более высоких ставок по обычной рыночной ипотеке, несмотря на относительно высокие доходы. Сейчас же у них появляется удобный инструмент.



На данный момент ставки по ипотеке высоки относительно уровней 2021 года. Но по мере замедления инфляции они неизбежно будут сокращаться вместе с ключевой ставкой Банка России, уверен Карпунин. И если при обычном кредите с течением времени заемщик мог спокойно рефинансировать ипотеку по более низкой ставке (если они бы упали) в другом банке, то в случае с комбинированным вариантом, полагает эксперт, на первых порах с этим могут быть проблемы из-за отсутствия практики работы с такими займами в банках.

Ничего нового

Ничего глобально нового в подобном преждложении нет, считает специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов.

«Нет и не будет, — говорит он. — Просто расширился кредитный лимит. Ставки будут примерно такими же, что и по льготной ипотеке, а учитывая, что ЦБ настроен и дальше постепенно снижать ключевую ставку, история может быть и ниже 8% годовых — девелоперы готовы субсидировать ставки и уже это делают, иногда доводя их до 1,9% годовых на весь срок кредита», — говорит он.

На рынок, уверен аналитик, это нововведение тоже не повлияет никоим образом. Во-первых, не так много покупателей готовы взять 30 млн рублей в долг у банка, независимо от условий ипотеки. Во-вторых, спрос все равно ниже прошлогодних уровней, взлетевших из-за возросшей ставки на 20-40% в зависимости от региона, цен и отсутствии роста реальных располагаемых доходов населения. А с февраля к этим факторам добавилась полнейшая неопределенность относительно будущего. Да и ЦБ со своим необъяснимым желанием вернуть рубль к 30 за доллар лучше никому не делает, пролагает Вавилов.