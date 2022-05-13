Рубль продолжает разогреваться на газу

Начало торгов в пятницу ознаменовалось продолжением укрепления рубля. Но пока продавцы валюты не очень активны — за первый час торгов рубль укрепился к доллару «всего» на 0,7%. За доллар на Московской бирже дают чуть менее 63 рублей.

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Однако в любой момент на рынок может выйти большая порция долларов или евро — в силу того, что наступила активная фаза оплаты российского газа европейскими потребителями. Большинство из них станут оплачивать поставки по российской схеме, и в результате вся «газовая» валюта будет конвертирована в рубли. На примере Польши Россия показала, что в этом вопросе не готова идти на компромиссы, и несогласным со схемой расчетов вентиль будет перекрыт.

«Если в ближайшее время ЦБ и Минфин РФ не возобновят смягчение мер валютного контроля ...., то курс доллара продолжит падать в сторону 60 в условиях временно подавленного импорта и огромных потоков экспортной выручки. Но сразу же отмечу, что к концу года ситуация может сильно поменяться, причем не в пользу рубля», — пишет в своем утреннем обзоре Василий Карпунин из «БКС Экспресс».

Но даже если Минфин и ЦБ РФ снизят норматив продажи валютной выручки, то это лишь на время замедлит темпы укрепления рубля. Не исключено также, что российские власти, наоборот, стремятся усилить рубль, чтобы стимулировать импорт и возвращение в Россию западного бизнеса.

В таких условиях очень привлекательно выглядят акции компаний, ориентированных на внутренний рынок — это прежде всего производители продуктов питания и ритейлеры. Несмотря на мощное укрепление рубля в последние недели, цены в магазинах не спешат снижаться, а значит компании этих секторов получают повышенную маржу. В этой связи стоит присмотреться к бумагам «Магнита», а также менее ликвидных «Черкизово», «Русагро», «Лента», «Детский мир». Аграриев дополнительно будет поддерживать ожидание взлета мировых цен на продовольствие.

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В целом же российский рынок акций начал день с почти процентного роста, но быстро перешел к снижению, растеряв за первый час торгов все достижения. Против покупок акций по-прежнему играет негативный политически фон и ожидания введения странами ЕС эмбарго на закупку российской нефти.

Те же нефтяные страхи приводят и к росту котировок «черного золота», которые сегодня приближаются к отметке $109 за баррель, несмотря на то что на неделе ОПЕК и Международное энергетическое агентство снизили свои прогнозы по спросу на нефть, а запасы нефти в США неожиданно резко выросли.

На фоне растущей нефти в любой момент могут отскочить акции российской нефтянки. Наиболее интересно спекулятивно выглядит «Лукойл», который недавно приобрел российский бизнес Shell, включающий сеть из 411 автозаправок, и завод по производству смазочных материалов.

Можно предположить, что Shell принципиально не рассматривала в качестве покупателей своего российского бизнеса нефтяные госкомпании «Роснефть» и «Газпромнефть». С очень большой вероятностью «Лукойл» приобрел актив с огромным дисконтом к его цене, и этот факт пока не нашел отражения в котировках акций «Лукойла» — акции компании торгуются чуть ниже уровня вчерашнего закрытия.

Стоит также помнить, что сегодня пятница, и традиционно ближе к окончанию торгов инвесторы будут сокращать позиции по акциям и увеличивать покупку доллара.

Кроме того, курс российской валюты очень близко подошел к психологически важной отметке 60 руб. за доллар, и можно ожидать, что спекулянты начнут покупать доллар, фиксируя заработанную на росте рубля прибыль.

Однако сейчас объем спекулятивных денег на валютном рынке невелик, и по-прежнему курс рубля будет определяться объемом вышедшей на торги валютной выручки.