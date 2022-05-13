Рубль сегодня присел, но продолжит набирать силу

Торги на валютном рынке Московской биржи сегодня проходили по привычному для кануна выходных сценарию. В первой половине дня рубль укреплялся за счет того, что экспортеры продавали валюту. Но уже после полудня валютный поток превратился в тоненький ручеек, спрос же на доллары и евро начал расти — это спекулянты фиксировали заработанную на укреплении рубля прибыль, а инвесторы хеджировали покупкой валюты позиции по акциям и облигациям.

В результате, сегодня рубль потерял к доллару на 2%. Торги закрылись на отметке 64,5 руб. Всего же по итогам недели рубль укрепился к доллару примерно на 10%, уйдя в район февраля 2020 г, когда только начиналось падение всех рисковых активов в рамках мирового

коронавирусного кризиса.

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«Рубль в начале дня обновил очередные долгосрочные максимумы против доллара, укрепившись до 62,625. Однако затем наблюдалась традиционная пятничная динамика ослабления. За неделю рубль укрепился почти на 10%, что можно считать отличным спекулятивным результатом, требующим фиксации прибыли», — комментирует ситуацию ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

В последнее время риторика аналитиков относительно будущего рубля значительно изменилась. Если раньше большинство ждало начала ослабления российской валюты, мотивируя это тем, что сильный рубль невыгоден российскому бюджету, то теперь почти все эксперты рынка не видят факторов, которые могут остановить рост рубля.

«Можно пытаться ослабить рубль через смягчение ограничений на потоки капитала, но объективно смягчение — в виде даже отмены обязательной продажи валютной выручки — большого эффекта не даст, поскольку ЕС и США фактически создали риски экспроприации накоплений в евро/долларе. То есть, накапливать валюту опасно снаружи и она не нужна внутри в таком объеме (банкам некуда ее деть). Вариант "выпуска" нерезидентов до тех пор, пока заморожены российские резервы, вряд ли возможен», — рассуждает главный эксперт Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Егор Сусин.

Таким образом, если не произойдет ничего экстраординарного, то на следующей неделе рубль возобновит рост, и пока остается лишь гадать, до каких величин он продлится.

Небольшое ослабление рубля увеличило привлекательность акций отечественных экспортеров и привело к слабенькому отскоку российского рынка акций, который по Индексу Мосбиржи вырос на 0,4%. Однако за неделю рублевый индикатор российского рынка акций потерял 3,6%.

Среди «голубых фишек» намного лучше рынка сегодня выглядел «Газпром» в свете того, что большинство крупных потребителей российского газа из «недружественных стран» перешли на предусмотренную указом президента РФ схему оплаты. Правда, на этом же драйвере цена на газ в Европе снизилась на 7%, но все равно остается на сверхкомфортном для нас уровне более $1000 за тысячу кубометров. За неделю акции газового монополиста подешевели на 1,7%.

Наметился долгожданный отскок головной компании «Группы Тинькофф»: сегодня депозитарные расписки TCS Group Holding выросли в цене на 4,8%, но недельные потери бумаги составили 7,6%. От максимумов ноября прошлого года эмитент потерял около 75% капитализации. Бумага фундаментально и технически выглядит излишне перепроданной, отскок может продолжиться.

Продолжается намечающаяся новая восходящая волна в акциях «Акрона», которые выросли сегодня в цене на 3,3%, а с начала недели — на 10%. Бумагу определенно стоит держать в портфелях, учитывая ожидания продолжения роста мировых цен на удобрения.

В целом российский рынок акций пока формирует боковик, о начала новой нисходящей волны можно будет говорить после ухода Индекса Мосбиржи ниже отметки 2200 пунктов. Для начала же фазы роста индикатору нужно уверенно закрепиться выше 2450 пунктов.