Сенатор Рэнд Пол заблокировал проект о выделении Украине $40 млрд

Если судить по тому, как украинское руководство относится к политикам, посмевшим усомниться в правильности оказания помощи Киеву, список «невъездных» на Украину пополнится. В список людей, чье присутствие на территории Незалежной нежелательно так же, как еще совсем недавно президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, теперь наверняка попадет сенатор республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, заблокировавший принятие верхней палатой главного законодательного органа США закона о выделении Украине помощи в размере 40 млрд долларов.
Похоже, что расхожее выражение о том, что один в поле не воин, иногда оказывается неправильным. По крайней мере, сенатор Рэнд Пол в одиночку сорвал планы сторонников Украины в Сенате США в ускоренном порядке провести закон об оказании Киеву многомиллиардной помощи. Для быстрого принятия таких законопроектов необходимо единодушное решение сенаторов. Напомним, во вторник 10 мая законопроект о выделении Киеву гуманитарной и военной помощи был принят в Палате представителей Конгресса США: «за» проголосовали 369 конгрессменов, «против» - 57. В то время, как среди демократов противников оказания украинцам помощи нет, многие республиканцы выступают против выделения Киеву десятков миллиардов долларов. Законопроект доведет суммарный размер помощи, оказанной Америкой Украине только за один финансовый год, до рекордных почти 60 млрд долларов. Так много денег американские законодатели не выделяли ни одному иностранному государству как минимум два последних десятилетия.
Конечно, сенатор Пол не перешел в лагерь сторонников России. Он возражает не против принятия закона как такового, а против принятия его в нынешнем виде. Пол требует внести в него дополнительный пункт, согласно которому генеральный инспектор должен внимательно следить за тем, как используются деньги, выделенные Киеву. Его, кстати, не устроило контрпредложение лидеров фракций Демократической и Республиканской партий отдельно проголосовать за необходимость мониторинга расходования выделенной помощи.
Свое несогласие сенатор Пол объяснил тревогами о том, как многомиллиардная помощь отразится на американских финансах в условиях высокой инфляции и стремительно растущих цен на электроэнергию и топливо.
«Становясь сенатором, я клялся в верности Конституции США, а не иностранным государствам, - объяснил свое решение Рэнд Пол.- Мы не можем спасать Украину, обрекая американскую экономику (на кризис)».
Конечно, упрямство сенатора Пола не отразится на судьбе законопроекта об оказании помощи Украине на 40 млрд долларов. Оно всего лишь замедлит его принятие. Вероятнее всего он будет принят на следующей неделе. В подобных случаях перед повторным голосованием по исправленному законопроекту в сенате за него еще раз должны проголосовать и конгрессмены. Если законодатели поднапрягутся, они сделают свою работу в необходимый срок: перед голосованием законопроекта в Палате представителей госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин написали Конгрессу совместное письмо, в котором утверждали, что законопроект об оказании Украине гуманитарной и военной помощи должен стать законом до 19 мая. При этом, правда, не объяснили, почему считают критическим днем именно следующий четверг.
Действия Рэнда Пола вызвали нескрываемое недовольство его коллег по цеху. Так, сенатор от Нью-Йорка Чак Шумер, лидер большинства в верхней палате Конгресса, недовольно заявил журналистам, что если каждый законодатель будет вносить в законопроекты мелкие поправки, то они могут заблокировать работу Сената.
Предлагаемый закон позволит президенту Байдену выделить Киеву оружия, военной техники и снаряжения на 11 млрд долларов, а также выделить миллиарды долларов помощи на оказание помощи украинским беженцам и правительству Украины.