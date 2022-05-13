Сенатор Рэнд Пол заблокировал проект о выделении Украине $40 млрд

Если судить по тому, как украинское руководство относится к политикам, посмевшим усомниться в правильности оказания помощи Киеву, список «невъездных» на Украину пополнится. В список людей, чье присутствие на территории Незалежной нежелательно так же, как еще совсем недавно президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, теперь наверняка попадет сенатор республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол, заблокировавший принятие верхней палатой главного законодательного органа США закона о выделении Украине помощи в размере 40 млрд долларов.

Похоже, что расхожее выражение о том, что один в поле не воин, иногда оказывается неправильным. По крайней мере, сенатор Рэнд Пол в одиночку сорвал планы сторонников Украины в Сенате США в ускоренном порядке провести закон об оказании Киеву многомиллиардной помощи. Для быстрого принятия таких законопроектов необходимо единодушное решение сенаторов. Напомним, во вторник 10 мая законопроект о выделении Киеву гуманитарной и военной помощи был принят в Палате представителей Конгресса США: «за» проголосовали 369 конгрессменов, «против» - 57. В то время, как среди демократов противников оказания украинцам помощи нет, многие республиканцы выступают против выделения Киеву десятков миллиардов долларов. Законопроект доведет суммарный размер помощи, оказанной Америкой Украине только за один финансовый год, до рекордных почти 60 млрд долларов. Так много денег американские законодатели не выделяли ни одному иностранному государству как минимум два последних десятилетия.